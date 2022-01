La Juventus è attesa da giorni importanti per il mercato. Oltre a Vlahovic, potrebbe arrivare come rinforzo di centrocampo Nandez del Cagliari. Molto dipenderà dalle cessioni, con Morata che piace al Barcellona e Kaio Jorge che potrebbe approdare in prestito alla Salernitana. Si valuta la cessione anche di uno fra Arthur Melo e Bentancur, difficile invece quella di Ramsey in quanto vorrebbe una società importante. Il gallese avrebbe rifiutato offerte di società come Crystal Palace e Burnley. Il giornalista sportivo Paolo Paganini ha voluto parlare anche del Calciomercato estivo della Juventus, sottolineando come sia Morata che Paulo Dybala possano lasciare la società bianconera: lo spagnolo a gennaio e l'argentino a giugno.

In tal caso, la Juventus potrebbe acquistare Gianluca Scamacca per il settore avanzato, che andrebbe a supportare Dusan Vlahovic. Due punte fisiche e tecniche che migliorerebbero sicuramente la finalizzazione delle azioni da gol. Per quanto riguarda invece centrocampo e difesa, potrebbero approdare nella società bianconera, già a gennaio Denis Zakaria e a giugno Alessio Romagnoli.

Il giornalista Paganini ha parlato del possibile arrivo di Romagnoli e Scamacca a giugno

'È iniziata la rivoluzione Juventus già a gennaio. In arrivo Vlahovic, addio a Morata ora e probabilmente Dybala a giugno con Scamacca possibile acquisto. Per il centrocampo il nome caldo è Zakaria, per la difesa (a giugno) Romagnoli'.

Questo il post pubblicato da Paolo Paganini sul suo account Twitter. Il giornalista sportivo ha sottolineato come Morata e Dybala possano lasciare la società bianconera, con l'argentino che potrebbe essere sostituito da Scamacca. Il rinforzo per il centrocampo a gennaio potrebbe essere Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Potrebbe arrivare invece a parametro zero a fine stagione Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con il Milan a giugno.

Il mercato della Juventus

L'arrivo di un centrocampista a gennaio potrebbe dipendere dalle cessioni che la Juventus riuscirà ad effettuare. A tal riguardo, difficile vendere Ramsey, il gallese preferirebbe una società importante.

Potrebbe partire uno fra Arthur Melo e Rodrigo Bentancur, il brasiliano piace all'Arsenal e l'uruguaiano all'Aston Villa. Il giornalista Paganini ha parlato del possibile arrivo a centrocampo di Zakaria a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, però, la Juventus potrebbe acquistare Nahitan Nandez in prestito oneroso di 2 milioni di euro più diritto di riscatto a 15 milioni di euro. L'uruguaiano arriverebbe con la cessione di un centrocampista a gennaio.