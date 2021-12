La Juventus in questo inizio di stagione ha messo in evidenza problematiche importanti nell'impostazione di gioco e nel finalizzare le azioni da gol. Nonostante questo la squadra di Allegri alla fine del girone d'andata è attualmente al quinto posto a otto punti dal Milan secondo, a cinque dal Napoli terzo e a quattro dall'Atalanta quarta. Ultimamente i bianconeri sembrano aver trovato un equilibrio, anche se continuano a non concretizzare le azioni da gol. Per questo si parla di un possibile acquisto non solo di un centrocampista, ma anche di una punta che possa garantire gol.

A gennaio però difficilmente ci saranno investimenti importanti, se non a prezzo vantaggioso o in prestito. Per giugno invece la Juventus potrebbe acquistare una punta importante.

Il preferito sembra essere Dusan Vlahovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023. Piace anche Gianluca Scamacca, che costa la metà di Vlahovic ma che sta dimostrando di essere un giocatore importante per il Sassuolo. Nelle ultime ore però si parla anche di un interesse concreto della Juventus per Sebastian Haller. La punta ivoriana sta dimostrando di essere un grande finalizzatore all'Ajax. Ha già segnato più di 20 gol fra campionato e Champions League. L'Ajax potrebbe cederlo a giugno per un'offerta di almeno 30 milioni.

La punta Haller potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Sebastian Haller a giugno. La punta ivoriana sarebbe l'alternativa a giocatori come Vlahovic e Scamacca.

Il giocatore classe '94 dell'Ajax, oltre a garantire fisicità segna anche diversi gol, oltre a fornire assist decisivi ai suoi compagni.

Finora in Champions League in sei partite ha segnato 10 gol e ha fornito due assist, a questi bisogna aggiungere 17 match disputati in campionato e 12 gol e 4 assist.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare intanto il centrocampo a gennaio e a giugno. Si parla del possibile approdo nella società bianconera di Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione.

Il centrocampista francese potrebbe lasciare la società inglese già a gennaio a prezzo vantaggioso. Il suo eventuale arrivo però potrebbe dipendere dalle cessioni. Se dovessero partire due giocatori fra Ramsey, Rabiot e Arthur Melo ci sarebbe più possibilità di un suo ritorno nella società bianconera: il francese ha già giocato nella Juventus dal 2012 al 2016 prima del trasferimento al Manchester United.