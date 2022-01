La Juventus è attesa da un gennaio molto importante per il calcio giocato e per il mercato. La società bianconera giocherà contro Napoli, Roma, Udinese e Milan in campionato, match che potrebbero rivelarsi decisivi per la lotta per i primi posti della classifica. I bianconeri sfideranno anche l'Inter in Supercoppa Italiana e la Sampdoria negli ottavi di finale di Coppa Italia. Per quanto riguarda il Calciomercato, invece, eventuali acquisti dipenderanno dalle cessioni.

A tal riguardo si parla delle possibili partenza di Ramsey, Arthur Melo, Alex Sandro, Morata e McKennie.

A questi bisogna aggiungere il centrocampista Dejan Kulusevski, seguito da diverse società inglese. Lo svedese potrebbe garantire una somma importante dalla vendita del cartellino, che servirebbe per rinforzare la rosa bianconera. Potrebbe però rientrare anche in qualche scambio di mercato, a tal riguardo si parla di un suo possibile approdo al Tottenham, con il tecnico Antonio Conte che è un estimatore del centrocampista svedese.

La società inglese vorrebbe evitare di spendere i 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, per questo potrebbe offrire un giocatore gradito dai bianconeri. Potrebbe essere Giovanni Lo Celso la contropartita tecnica per l'acquisto di Kulusevski.

Possibile scambio di mercato fra Kulusevski e Lo Celso

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe effettuare uno scambio di mercato con il Tottenham che porterebbe Dejan Kulusevski a Londra e Giovanni Lo Celso a Torino. I due hanno una valutazione di mercati simile, di conseguenza lo scambio potrebbe essere alla pari.

L'argentino si è trasferito nel 2019 dal Paris Saint Germain al Tottenham per circa 60 milioni di euro. L'argentino però non ha dato un grande contributo e per Conte non sarebbe considerato un titolare.

La Juventus è alla ricerca di un centrocampista di qualità e bravo nell'impostazione di gioco e Lo Celso potrebbe essere l'ideale.

Il nazionale argentino è un classe 1996 e sarebbe un investimento per il presente e per il futuro.

Il resto del mercato della Juventus

Tale indiscrezione di mercato non trova conferme fra i principali giornali sportivi italiani anche perché la Juventus vorrebbe eventualmente monetizzare dalla cessione di Dejan Kulusevski. Inoltre il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe un giocatore più fisico e che possa garantire equilibrio ai bianconeri. Per questo si parla di un interesse per Denis Zakaria che non rinnoverà il suo contratto in scadenza a giugno 2022 col Borussia Moenchengladbach. Lo svizzero potrebbe anticipare il suo approdo nella Juventus già a gennaio, con i bianconeri che potrebbe pagare circa 20 milioni di euro per il cartellino del giocatore.