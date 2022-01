La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni in questi ultimi giorni di mercato. I principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Aaron Ramsey e Arthur Melo, per i quali si parla di un possibile trasferimento in Inghilterra. Si è parlato in questi giorni anche della possibile partenza di Alvaro Morata, lo spagnolo piace al tecnico del Barcellona Xavi. La società bianconera difficilmente lo lascerà partire a meno arrivi una punta giovane e di qualità. A tal riguardo diversi giornali sportivi italiani parlano del possibile arrivo di Vlahovic alla società bianconera in questi ultimi giorni di mercato.

Tale notizia di mercato non trovano conferme fra i giornali sportivi francesi, che parlano invece di un possibile approdo durante il mercato estivo nella Juventus di uno fra Vlahovic e Scamacca. La società bianconera potrebbe rinforzare il settore avanzato a gennaio con il giocatore dell'Olympique Marsiglia Arkadiusz Milik, che andrebbe a supportare i vari Morata, Dybala, Kaio Jorge e Moise Kean. Milik alla lunga sostituirebbe lo spagnolo, che difficilmente sarà riscattato dalla Juventus a giugno. Come è noto la società bianconera vanta un diritto di acquisto del cartellino dello spagnolo per circa 35 milioni di euro.

Possibile interesse per Milik da parte della Juventus per gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi francesi la Juventus potrebbe essere interessata ad Arkadiusz Milik in questa sessione di mercato.

Sarebbe il giocatore dell'Oympique Marsiglia il rinforzo per il settore avanzato, anche perché avrebbe un prezzo di circa 20 milioni di euro. La società bianconera potrebbe non riscattare a giugno il cartellino di Alvaro Morata, che ha un prezzo di 35 milioni di euro. La Juventus potrebbe acquistare poi a fine stagione un'altra punta giovane e di qualità.

I preferiti sono Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca, il primo valutato intorno ai 60 milioni di euro, il secondo 40 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi francesi non trovano riscontro fra quelli italiani, secondo i quali la Juventus potrebbe acquistare già a gennaio Dusan Vlahovic.

Sarebbe la Fiorentina a volere la cessione del suo giocatore, anche perché a giugno il prezzo di mercato potrebbe diminuire. Come è noto va in scadenza di contratto nel 2023 e a fine stagione sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società toscana. La Juventus potrebbe offrire un prestito di due anni più riscatto per un totale di 60 milioni di euro per Vlahovic. Se dovessero partire Ramsey e Arthur Melo, potrebbe arrivare anche un centrocampista. Piacciono Denis Zakaria e Bruno Guimaraes.