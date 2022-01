Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, è questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato.

Reparto sotto osservazione è certamente l'attacco: viste le difficoltà nell'arrivare ad attaccanti promettenti come Dusan Vlahovic e Gianluca Scamacca, i bianconeri stanno sondando altri tipi di calciatori, così da rinforzare il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore livornese.

Idea Martial

Fra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche il nome di Anthony Martial, attaccante francese in forza al Manchester United, ormai fuori dal progetto tecnico dei Red Devils.

L'ex attaccante del Monaco attualmente non riesce a trovare troppo spazio, essendo chiuso da Ronaldo, Cavani e dall'esplosione di alcuni giovani come Rashford e Greenwood, quindi potrebbe lasciare la Premier già nella sessione invernale di calciomercato.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la vicenda e potrebbe chiedere l'attaccante in prestito: sarebbe un ottimo colpo per i bianconeri, soprattutto per la duttilità tattica di Martial, capace di giocare nel ruolo di prima punta ma anche come esterno offensivo e quindi essere un compagno di qualità per i vari Morata e Dybala.

Molto dipenderà dalla volontà dello United che vorrebbe cedere il calciatore a titolo definitivo, con l'obiettivo di ricavare qualcosa dalla cessione.

La Juve intanto monitora la situazione.

Coppa Italia, Juve-Sampdoria 4-1 e bianconeri ai quarti

Intanto, la Juventus si concentra sul campo e conquista i quarti di finale della Coppa Italia. L'undici di Allegri stende con un secco 4-1 la Sampdoria agli ottavi e ora aspetta la vincente della sfida tra Sassuolo e Cagliari.

Una vittoria mai messa in dubbio da parte dei bianconeri che passano subito in vantaggio con Cuadrado che firma il vantaggio al 25° minuto.

Nella ripresa, la Vecchia Signora chiude i giochi prima con la rete di Rugani e successivamente (dopo la segnatura doriana di Conti) con quella di Paulo Dybala. Infine, il gol che chiude il match è quello di Alvaro Morata, che su rigore fissa il risultato sul definitivo 4-1.

Un risultato importante non solo perchè permette ai bianconeri di ottenere il pass per il turno successivo della competizione, ma anche perché dimostra che la squadra è "in salute" in vista del big match di campionato contro il Milan di Stefano Pioli, crocevia fondamentale per le ambizioni Champions della Juventus.