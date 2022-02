L'Inter potrebbe essere una delle protagonista del Calciomercato estivo. Un mercato che sembra dipendere però dalle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza. Tante le situazioni in bilico fra i giocatori della rosa nerazzurra. C'è il rischio che possano lasciare la società a parametro zero per Marcelo Brozovic, Ivan Perisic, Matias Vecino, Danilo D’Ambrosio e Andrea Ranocchia. Tuttavia, l'unico che sembra sicuro di lasciare Milano è il centrocampista uruguaiano, che potrebbe decidere di andare a giocare altrove.

La società nerazzurra monitora con particolare attenzione la situazione dei due titolatissimi, ovvero i croati Brozovic e Perisic.

Il rinnovo per il centrocampista sembrava cosa fatta ma negli ultimi giorni la trattativa sembrerebbe essersi bloccata bruscamente, complice anche l'interesse del Barcellona che vorrebbe fortemente il ventinovenne. Situazione quasi inversa invece per Perisic, l'ex Bayern Monaco sembrava destinato a lasciare Milano, ma nelle ultime ore ci sarebbe stata una netta apertura da parte del giocatore per proseguire la sua avventura con i colori nerazzurri.

Perisic avrebbe aperto al rinnovo

Tra i giocatori dell'Inter che si sono espressi al meglio in questa prima parte di stagione c'è sicuramente Ivan Perisic. Dopo l'ottima stagione con Conte, l'esterno croato si è calato alla perfezione nel ruolo e conferma i progressi anche sotto la guida di Inzaghi.

Perisic sta dimostrando non solo di saper giocare da esterno totale a tutta fascia, ma anche di eccellere per quanto riguarda il lavoro svolto in entrambe le fasi. Fondamentale è spesso la sua corsa all'indietro per dar manforte alla difesa e in particolare a Bastoni, suo vicino di fascia e braccetto sinistro del terzetto arretrato; senza dimenticare, naturalmente, la propensione offensiva: 5 gol e un assist in 21 partite di campionato.

L'amministratore delegato dell'Inter Giuseppe Marotta nell'intervista prima del match contro il Milan ha dichiarato che l'arrivo di Gosens non significa che Perisic non rinnoverà il suo contratto. La dirigenza nerazzurra conosce molto bene l'importanza del croato nel 3-5-2 di Inzaghi e proprio per questo non vorrebbe privarsene.

Nei giorni scorsi il club di Viale della Liberazione ha incontrato gli agenti di Perisic, il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno 2022, per intavolare il discorso rinnovo. Al contrario di qualche mese fa, sembra che ci siano spiragli per continuare il rapporto con il giocatore. L’incontro è un passo importantissimo che denota la volontà ferrea dei nerazzurri di trattenere il croato, e anche da parte dello stesso giocatore una disponibilità ad ascoltare l’offerta che precedentemente non c’era.

Possibile rinnovo fino al 2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l’Inter starebbe trattando il rinnovo con Perisic e l’affare potrebbe sbloccarsi con la nuova offerta. La precedente fatta dalla società nerazzurra era di un biennale da 3.5 milioni a stagione, a fronte di una richiesta di 6 (più di quanto percepisce attualmente) per le prossime tre stagioni.

Una distanza importante, che però potrebbe colmarsi a breve. L’Inter infatti sarebbe pronta a fare una nuova offerta per convincere Perisic a restare in nerazzurro. Secondo alcune indiscrezioni la società meneghino sarebbe pronta a offrire un biennale fino al 2024 con opzione per il terzo e un ingaggio da 4 milioni netti a stagione (bonus esclusi). Le parti sembrano tranquille e il club spera di chiudere la trattativa già nei prossimi giorni. Avere Perisic e Gosens a sinistra, sarebbe un salto qualitativo importante.