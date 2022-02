La Juventus potrebbe rinforzarsi in maniera importante anche nel Calciomercato estivo. La società bianconera ha acquistato a gennaio Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. Un investimento importante per un totale di 100 milioni di euro, attutito però dalle cessioni di Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham che, alla lunga, potrebbero garantire circa 70 milioni di euro. La società bianconera potrebbe rinforzare ulteriormente il settore avanzato e il centrocampo, ma non è da scartare l'ipotesi di acquisti anche in difesa.

Nelle ultime ore si parla infatti di una possibile partenza importante fra i portieri. Oltre al possibile addio di Perin, in scadenza di contratto a giugno, la Juventus potrebbe cedere anche Szczesny a fine stagione. Secondo la stampa spagnola, il portiere bianconero potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid, che potrebbe cedere Jan Oblak. Il giocatore sloveno, in questa stagione, non sta dando grandi garanzie di affidabilità e potrebbe quindi lasciare la società spagnola.

Potrebbe esserci uno scambio di mercato con Szczesny all'Atletico Madrid e il portiere sloveno alla Juventus.

Possibile scambio di mercato fra Szczesny e Oblak a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, l'Atletico Madrid potrebbe acquistare Sczcesny offrendo alla Juventus Oblak in uno scambio di mercato alla pari.

La società bianconera potrebbe accettare l'offerta, anche in considerazione delle grandi stagioni disputate dallo sloveno in Spagna. Nell'ultima, però, Oblak sta avendo diverse problematiche, anche a causa di un settore difensivo come quello dell'Atletico Madrid non più affidabile rispetto alle scorse stagioni. Potrebbe quindi esserci uno scambio di mercato con la Juventus che si ritroverebbe un giocatore più giovane di due anni rispetto a Szczesny.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli in merito ad un possibile scambio di mercato fra Szczesny e Oblak non trovano conferme fra i quelli italiani. Si parla, invece, di un possibile conferma del portiere bianconero anche nel 2022-2023 e di un addio di Mattia Perin, in scadenza di contratto a giugno.

La Juventus vorrebbe riconfermarlo ma il giocatore potrebbe fare una nuova esperienza professionale per andare a giocare titolare nel campionato italiano. Se dovesse lasciare la società bianconera, potrebbe arrivare Salvatore Sirigu, in scadenza di contratto con il Genoa a giugno. Il portiere italiano ha un opzione di prolungamento contrattuale per un'altra stagione con la società ligure in caso di permanenza in Serie A, che però potrebbe non esercitare se dovesse arrivare l'offerta della Juventus. L'alternativa a Sirigu è David Ospina, anche lui in scadenza di contratto con il Napoli a giugno.