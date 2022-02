La ventiseiesima giornata di Serie A ha regalato molti risultati sorprendenti. Dopo il pareggio fra Juventus e Torino, anche le altre squadre che lottano per le prime posizioni hanno deluso le aspettative. L'Inter ha perso a San Siro contro il Sassuolo per 2-0, il Milan e il Napoli hanno pareggiato rispettivamente contro la Salernitana e il Cagliari e l'Atalanta ha perso contro la Fiorentina. Anche in Inghilterra ha suscitato molto scalpore la vittoria del Tottenham contro il Manchester City per 3-2. Una prestazione importante quella della squadra di Antonio Conte, merito anche del nuovo acquisto di gennaio Dejan Kulusevski, arrivato dalla Juventus.

Il centrocampista svedese ha segnato e ha fornito l'assist decisivo per il 3-2 finale per il Tottenham. Il match disputato dallo svedese ha incrementato i rimpianti dei sostenitori della Juventus, che sui social hanno criticato anche il tecnico Allegri per non aver valorizzato nella maniera corretta Kulusevski. Nel post match il centrocampista è stato intervistato e ha in qualche modo fatto riferimento alla Juventus: "Ho sofferto tanto in questi mesi, non ero tranquillo, oggi è stato un esordio da titolare perfetto".

Il centrocampista Kulusevski ha parlato della Juventus

''Ho sofferto tanto in questi mesi, non mi sentivo più me stesso. Voglio bene a tutti i miei ex compagni e gli auguro il meglio per la loro carriera''.

Queste le dichiarazioni di Dejan Kulusevski nel post match di Manchester City-Tottenham. Lo svedese ha lasciato intendere che i suoi mesi nella società bianconera non sono stati facili e che non si sentiva più quello di un tempo. Parole che sono sembrate una critica indiretta nei confronti della gestione societaria e tecnica da parte della Juventus nei riguardi dello svedese, che è sempre stato considerato una riserva da Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano lo considerava nella prima parte della stagione l'alternativa a Paulo Dybala. Un ruolo che evidentemente non lo ha valorizzato, con la Juventus che ha deciso di cedere un giocatore pagato più di 40 milioni di euro a gennaio 2020.

Il mercato della Juventus

Le partenze di Bentancur, Kulusevski e Ramsey hanno agevolato l'arrivo di Federico Gatti, che rimarrà in prestito al Frosinone fino a giugno, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic.

L'impatto del centrocampista e della punta è stato importante, la speranza per Allegri è che possano dare un contributo importante al raggiungimento del quarto posto in campionato e nell'arrivare fino in fondo in Coppa Italia e Champions League.