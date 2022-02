La Juventus è stata probabilmente la protagonista del Calciomercato invernale. Gli acquisti di Gatti, Zakaria e Vlahovic certificano la volontà della società bianconera di continuare a costruire una squadra solida per il presente ma anche per il futuro. Gran lavoro da parte della dirigenza anche nelle cessioni. Il direttore sportivo Federico Cherubini e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene sono riusciti ad attutire l'investimento importante sostenuto per Vlahovic (circa 75 milioni di euro più bonus) vendendo al Tottenham i centrocampisti Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski.

Nell'ultimo giorno di mercato è stato ceduto in prestito anche Aaron Ramsey: il centrocampista gallese è diventato un giocatore dei Glasgow Rangers. Il trasferimento del centrocampista gallese è stato probabilmente una conseguenza del suo ingaggio, tra i più alti nella rosa bianconera. A parlare del trasferimento in Scozia è stato proprio il centrocampista, che ha precisato di non avere nessun rancore nei confronti della Juventus e che il suo trasferimento non è arrivato inaspettatamente: la sua cessione temporanea era già stata concordata.

Ramsey ha parlato del suo trasferimento in Scozia

''La Juventus? Non ho nessun rancore, questo trasferimento è stato concordato e posso soltanto ringraziare per tutto ciò che ho trascorso nel mio periodo in bianconero''.

Queste le dichiarazioni di Aaron Ramsey in una recente intervista. Il centrocampista ha sottolineato che è pronto a dare il suo contributo ai Glasgow Rangers ma prima dovrà ritrovare la forma ideale. Il giocatore ha spiegato che si è trasferito nella società scozzese perché vuole giocare. La Juventus ha accettato un prestito, così da alleggerire il monte ingaggi.

I Glasgow Rangers non hanno la possibilità di sostenere l'ingaggio stagionale da 7 milioni di euro netti, ma come è successo a gennaio possono ad esempio pagarne metà. Inoltre, il gallese vorrebbe ritornare nel campionato inglese e quello scozzese potrebbe essere un modo per farsi notare. Da ricordare che Ramsey ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2023.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cercare di alleggerire ulteriormente il monte ingaggi a giugno cercando di cedere altri giocatori dall'ingaggio ''pesante''. Fra questi spiccano oltre a Ramsey anche Arthur Melo e Alex Sandro. Per quanto riguarda gli acquisti invece si valutano giocatori che vanno in scadenza di contratto a giugno. Fra questi piacciono Frank Kessié e Alessio Romagnoli.