La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a gennaio. Si parla molto della possibile cessione di Ramsey e dell'arrivo di un centrocampista ed una punta. Rinforzo per il settore avanzato che sarebbe agevolato dall'infortunio di Chiesa, che salterà tutta la stagione. Si valutano diversi giocatori, fra questi Sardar Azmoun, in scadenza di contratto con lo Zenit San Pietroburgo a giugno. La Juventus potrebbe effettuare anche altre cessioni, su tutte quella di Mohamed Ihattaren. Arrivato nel recente Calciomercato estivo dal Psv Eindhoven, la società bianconera lo ha ceduto in prestito alla Sampdoria.

Il centrocampista, però, dopo poche settimane è ritornato in Olanda per le problematiche di adattamento al calcio italiano. Nei prossimi giorni potrebbe essere ufficializzato il suo trasferimento in prestito all'Utrecht fino a fine stagione. La Juventus sarebbe pronta a venire incontro alla Sampdoria, che aveva investito sull'olandese, offrendogli un altro giovane. Si tratta di Matias Soulé, centrocampista classe 2003 che ha dimostrato già di essere un giocatore di qualità nell'under 23 ma anche nella Juventus. La società bianconera potrebbe cederlo in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

Il centrocampista Soulé potrebbe trasferirsi alla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe cedere Soulé alla Sampdoria a gennaio in prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Un modo per la società bianconera di venire incontro ai liguri che non hanno potuto schierare nella prima parte della stagione Ihattaren, ceduto in prestito dalla Juventus alla Sampdoria nel recente calciomercato estivo.

L'olandese dovrebbe trasferirsi all'Utrecht in prestito, agevolando l'approdo di Soulé alla società ligure. La Juventus potrebbe inserire il diritto di riscatto ma potrebbe riservarsi il contro riscatto, considerando le qualità del centrocampista argentino.

Il mercato della Juventus

L'infortunio di Chiesa e l'eventuale cessione di Soulé alla Sampdoria potrebbero portare la Juventus ad acquistare un giocatore per il settore avanzato.

Il preferito sembra essere Sardar Azmoun, punta dello Zenit San Pietroburgo in scadenza di contratto a giugno. In questa stagione ha disputato 21 partite segnando 10 gol e fornendo quattro assist. E' un giocatore bravo nella finalizzazione e arriverebbe a prezzo vantaggioso. A giugno, invece, potrebbe arrivare un acquisto importante come punta. I nomi che piacciono alla società bianconera sono quelli di Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic.