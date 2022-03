Mancano ancora quattro mesi alla sessione estiva di Calciomercato, ma non mancano le indiscrezioni sui possibili trasferimenti, in particolare in casa Juventus.

Chiesa e le voci sul Chelsea

Su Federico Chiesa ci sarebbe il forte interesse del Chelsea di Thomas Tuchel, che visto il passaggio al 3-4-3, è alla ricerca di esterni forti nell'uno contro uno e che possano creare superiorità numerica sulle corsie esterne. Ecco perchè i Blues si starebbero muovendo per l'esterno juventino, valutato intorno ai 70 milioni di euro.

Pare difficile che la Vecchia Signora possa cedere uno dei suoi calciatori migliori e solo di fronte a un'offerta monstre, i bianconeri potrebbero decidere di lasciar partire Chiesa.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Chelsea potrebbe mettere sul piatto una parte cash con l'inserimento del cartellino di Jorginho, che a fine stagione potrebbe lasciare Londra e provare una nuova esperienza internazionale, magari ritornando in Italia.

Oltre Chiesa, un altro calciatore bianconero molto richiesto all'estero, è sicuramente Mathijs De Ligt, difensore olandese che a suon di prestazioni importanti, è ormai il pilastro della difesa di Massimiliano Allegri. L'ex capitano dell'Ajax sarebbe nel mirino del Manchester United di Ralf Ragnick. Come per Chiesa, anche per il difensore, la Juventus prenderà in considerazione soltanto eventuali offerte "monstre", con l'obiettivo di mantenere i suoi gioielli e ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Paul Pogba nel mirino del Psg

Oltre a blindare i calciatori più importanti, la Juventus sta lavorando per rinforzare la rosa a disposizione di Max Allegri, con acquisti importanti e di caratura internazionale.

Per il centrocampo, il sogno resta Paul Pogba, che a fine stagione dovrebbe lasciare il Manchester United a parametro zero per iniziare una nuova avventura europea.

Il sogno bianconero dovrebbe restare tale, in quanto sul centrocampista francese ci sarebbe l'interesse del Real Madrid ma soprattutto del Paris Saint Germain, a caccia di un centrocampista di grande qualità, così da rinforzare la mediana a disposizione di Mauricio Pochettino. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il mediano della nazionale francese avrebbe firmato un pre-accordo con il club parigino. Qualora ciò fosse confermato, evidentemente la Juventus dovrebbe guardare ad altre soluzioni.