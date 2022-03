Sarà un mercato molto interessante quello estivo. Fra le società più attive potrebbe esserci proprio la Juventus, già a gennaio la società bianconera ha dimostrato di voler migliorare in maniera evidente la qualità a disposizione di Allegri acquistando Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic. La Juventus potrebbe effettuare diversi acquisti, in difesa, a centrocampo e nel settore avanzato. Dell'argomento mercato bianconero ha parlato anche Niccolò Ceccarini, il giornalista sportivo ha sottolineato come la Juventus possa acquistare un giocatore da schierare davanti alla difesa oltre ad una mezzala d'inserimento.

Per quanto riguarda invece la difesa, secondo Ceccarini sembra abbastanza scontato l'addio di Alex Sandro, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno 2023. Potrebbe essere l'ultima possibilità per monetizzare dalla sua cessione. In caso di addio del brasiliano la società bianconera starebbe valutando due nomi. Il primo è quello di Andrea Cambiaso, terzino del Genoa in scadenza di contratto a giugno 2023 e che può giocare anche come mezzala. L'altro nome è quello di Emerson Palmieri, attualmente in prestito al Lione dal Chelsea ma che non sarà riscattato a fine stagione dalla società francese.

Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato di rinforzi a centrocampo e in difesa per la Juventus

''A centrocampo le idee non mancano. Jorginho in primis e de Jong sono profili che piacciono molto e che hanno costi diversi ma il giro d’orizzonte non è certo finito''. Queste le dichiarazioni di Niccolò Ceccarini in riferimento ai possibili investimenti a centrocampo della Juventus.

Piace come mezzala Renato Sanches, in scadenza di contratto con il Lille a giugno 2023 e che è seguito anche dal Milan. Per quanto riguarda invece il ruolo di terzino sinistro il giornalista sportivo ha aggiunto: ''La partenza di Alex Sandro è abbastanza scontata. Cambiaso è un nome da tenere sotto controllo, ma un’altra strada da seguire porta a Emerson Palmieri.

Il Lione non lo riscatterà''.

Il possibile mercato della Juventus

Abbiamo parlato di possibili arrivi in difesa e a centrocampo per la Juventus. A parlare del mercato della società bianconera di recente è stato anche un altro giornalista sportivo Enzo Bucchioni, che ha confermato i nomi menzionati da Ceccarini ma ha sottolineato come la Juventus stia valutando un sostituto di Dybala. Potrebbe essere Isco, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno. Per quanto riguarda invece il settore avanzato piacciono Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro. Altri giocatori seguiti dalla società bianconera sono Giacomo Raspadori del Sassuolo e Christopher Nkunku del Lipsia, protagonista fino ad adesso di una grande stagione.