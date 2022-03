Mancano ancora diversi mesi alla fine della stagione 2021-2022 ma, nonostante questo, in casa Milan si pensa già alla prossima sessione di Calciomercato.

Maldini e Massara, in queste ultime settimane, hanno lavorato duramente sul versante dei rinnovi, con il futuro di Kessiè e di Romagnoli che sembra essere oramai lontano da Milano. Sarebbe in bilico anche Florenzi.

Il Milan ha un diritto di riscatto di 4,5 milioni di euro

Florenzi è arrivato al Milan durante la scorsa sessione estiva del calciomercato, quando la squadra di Pioli ha strappato il laterale dalla Roma con un prestito oneroso di circa un milione di euro.

L'accordo tra i due club, poi, prevede anche per i rossoneri un diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro, da esercitare eventualmente alla fine di questa stagione. Il giocatore si è già espresso chiaramente, manifestando la volontà di rimanere al Milan.

Tale esito, però, non sembra essere così scontato. Maldini e Massara, infatti, non hanno ancora sciolto le riserve sulla possibilità di esercitare o meno il riscatto.

La società rossonera, infatti, starebbe valutando due profili alternativi, ovvero Mazraoui e Singo. Entrambi decisamente molto più giovani rispetto a Florenzi: quest'ultimo ha 31 anni, mentre le due alternative sono rispettivamente classe 1997 e classe 2000.

Il preferito sarebbe l'ivoriano del Torino, che viene valutato almeno 20 milioni di euro dal club

La prima pista è quella che porterebbe il Milan a cercare di acquistare il marocchino dell'Ajax. Mazraoui, infatti, è in scadenza di contratto con il suo club a giugno e già da tempo sarebbe finito nel mirino del Barcellona. Nonostante questo, però, il giocatore rappresentato da Mino Raiola non convincerebbe del tutto il Milan.

I rossoneri, infatti, avrebbero come priorità Wilfried Singo, laterale ivoriano in forza al Torino di Urbano Cairo. Il giocatore è legato attualmente ai granata fino al 2023 e il club sarebbe pronto a esercitare in maniera unilaterale l'opzione per prolungare la durata di tale contratto di un ulteriore anno. L'ostacolo più grosso nella strada che porterebbe Singo al Milan è, però, la valutazione che il club di Cairo fa del proprio giocatore.

Il patron, infatti, ha già fatto sapere di considerare delle offerte per Singo solo se vicine ai 20 milioni di euro. Cifra, questa, che il Milan considera troppo elevata per un ruolo che attualmente non viene considerato come una priorità in casa rossonera.

Intanto, a proposito di giocatori attualmente al Torino che piacerebbero al Milan, in attacco continua a circolare il nome di Andrea Belotti.