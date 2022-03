La Juventus, dopo il periodo difficile di Calciopoli, è riuscita a ritornare a vincere grazie anche al lavoro di Antonio Conte. Arrivato nella stagione 2011-2012 in bianconero, il tecnico pugliese è riuscito a vincere ben tre scudetti consecutivi lasciando poi la Juventus nell'estate 2014. Venne poi sostituito da Allegri che continuò nelle vittorie con altri cinque titoli prima dell'arrivo di Sarri, che chiuse il ciclo di nove scudetti consecutivi per la Juventus. Di recente, Antonio Conte è entrato nella Hall of Fame del calcio italiano, il quinto allenatore dopo Sacchi, Trapattoni, Lippi e Mancini.

Un riconoscimento prestigioso per un tecnico ed un giocatore vincente. Nella Juventus ha vinto diverse competizioni, fra queste la Champions League e la Coppa Intercontinentale. Da tecnico, invece, oltre a tre scudetti nella Juventus, ne ha vinto uno nell'Inter ed un altro nel Chelsea. Attualmente è al Tottenham, dove sta dimostrando tutte le sue qualità portando i londinesi per lottare per il quarto posto in classifica che significa partecipazione alla Champions League. In una recente intervista, Antonio Conte ha dichiarato che i meriti sull'apertura del ciclo di vittorie della Juventus sono di giocatori come Andrea Pirlo, Gianluigi Buffon e Alessandro Del Piero.

Il tecnico Conte ha parlato dell'importanza di Pirlo, Buffon e Del Piero per le vittorie della sua Juve

'Andrea Pirlo è stato uno di quelli che più mi ha aiutato, insieme a Buffon e Del Piero, nell'impresa di portare un gruppo di ragazzi giovani a vincere il primo scudetto e aprire un ciclo di vittorie alla Juventus'. Queste le dichiarazioni di Antonio Conte in riferimento alle vittorie da tecnico della Juventus.

A proposito del bresciano, ha aggiunto che è uno delle poche persone nel mondo del calcio con il quale ha un rapporto di amicizia e lo ha definito come una persona eccezionale. Conte ha parlato anche del riconoscimento come tecnico entrato nella Hall of Fame del calcio italiano aggiungendo: 'Penso che alla fine il riconoscimento sia stato dato considerando entrambe le mie carriere, sia quella di calciatore che quella da allenatore, anche perché in tutti e due i casi ho avuto un percorso importante'.

Conte si è detto dispiaciuto del fatto di non essere riuscito a vincere con la nazionale italiana.

Il mercato della Juventus

La Juventus ha ceduto al Tottenham durante il mercato di gennaio Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Entrambi si stanno rivelando molto importanti per i londinesi, anche Antonio Conte ha sottolineato l'importanza dei due centrocampisti per la sua squadra. È stato un investimento importante fra prestito e riscatto da parte del Tottenham per i due giocatori, Bentancur è stato valutato circa 25 milioni di euro, Kulusevski circa 45 milioni di euro.