La Juventus è attesa da mesi importanti, non solo per il calcio giocato ma anche per il Calciomercato. L'addio di Dybala ha suscitato molto clamore mediatico, ma potrebbe non essere l'unica partenza importante di giugno. La società bianconera potrebbe cedere quei giocatori che hanno un ingaggio importante e che non stanno rendendo come ci si aspettava. Su tutti spiccano i nomi di Adrien Rabiot e Alex Sandro, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. Non è un caso che la Juventus stia già lavorando a rinforzi per il centrocampo e per le fasce difensive.

A tal riguardo, secondo le ultime notizie di mercato, la società bianconera potrebbe attingere in maniera decisa dal Chelsea. Ci sono almeno tre giocatori della società inglese che interessano alla Juventus. Parliamo di Antonio Rudiger, in scadenza di contratto a giugno, Jorginho valutato circa 20 milioni di euro, e Emerson Palmieri. Il terzino è attualmente in prestito al Lione ma non sarà riscattato dalla società francese. Ritornerà al Chelsea a fine stagione ma difficilmente ci rimarrà. Potrebbe essere il sostituto ideale di Alex Sandro sulla fascia sinistra difensiva bianconera con Pellegrini alternativa. Con una somma di circa 20 milioni di euro potrebbe essere acquistato dalla società bianconera.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe rinforzare la fascia difensiva con l'acquisto di Emerson Palmieri. Il terzino è attualmente in prestito al Lione ma dovrebbe ritornare al Chelsea a fine stagione. La società inglese non lo considera utile, anche perché il titolare della fascia sinistra difensiva è Chilwell, attualmente infortunato, con Alonso prima alternativa.

Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe lasciare la società inglese. Il suo eventuale arrivo sarebbe agevolato dalla cessione di Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno 2023. Lasciarlo partire a giugno potrebbe essere l'ultima possibilità per la Juventus per monetizzare dalla vendita del suo cartellino. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, con un risparmio di circa 6 milioni di euro a stagione sul monte ingaggi.

L'addio di Dybala potrebbe agevolare l'acquisto di rinforzi importanti anche nel settore avanzato. Si valutano diversi profili interessanti, uno dei seguiti è sicuramente Niccolò Zaniolo che la Roma valuta almeno 40 milioni di euro. Altro giocatore che piace alla società bianconera è Giacomo Raspadori, punta del Sassuolo che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.