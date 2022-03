Una delle cessioni più discusse del mercato di gennaio è stata quella che ha portato Dejan Kulusevski dalla Juventus al Tottenham. Il centrocampista svedese si è trasferito alla società inglese in prestito fino a giugno 2023 per 10 milioni di euro, con riscatto fissato a circa 35 milioni di euro. Una cessione dovuta alle problematiche di adattamento dello svedese al gioco di Massimiliano Allegri, che ha provato a schierarlo sulla fascia ma anche a supporto delle punte. Il trasferimento al Tottenham sembra essere stata la decisione giusta per il centrocampista svedese, che ha avuto un impatto importante in Inghilterra.

In una recente intervista, Kulusevski ha sottolineato come abbia passato mesi difficili alla Juventus nei quali non è riuscito ad esprimere quelle che erano le sue qualità. Ha aggiunto inoltre che bisogna essere forti quando le cose non vanno come si vorrebbe, sottolineando come fosse necessario un cambiamento dal punto di vista professionale. Proprio al Tottenham, Dejan sta dimostrando di essere un giocatore importante per merito anche dello staff tecnico, in particolare di Antonio Conte. Lo svedese ha dichiarato che il tecnico pugliese lo sta aiutando molto, permettendogli di esprimersi per quello che è, accettando anche gli errori. Proprio questa sua serenità lo sta aiutando a disputare dei match importanti, segnando diversi gol e fornendo assist decisivi ai suoi compagni.

Il centrocampista Kulusevski ha parlato delle problematiche avute alla Juventus

Dall'arrivo al Tottenham, il centrocampista Dejan Kulusevski ha disputato 9 match, segnando 2 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni. Conte lo sta schierando sulla fascia destra del 3-5-2, una posizione che lo sta aiutando ad esprimersi molto bene, grazie alla sua tecnica ma anche alla sua fisicità.

A tal riguardo ha dichiarato: 'Conte mi ha aiutato molto perché in questo momento ho trovato davvero la mia posizione. Mi piace dove sto giocando ora e in ogni partita ho avuto la possibilità di segnare". Kulusevski, dal suo arrivo alla Juventus non ha mai inciso come ci si aspettava, soprattutto in considerazione dell'annata calcistica importante disputata con il Parma nella stagione 2019-2020.

La scorsa stagione con Pirlo tecnico della Juventus ha avuto maggiori possibilità di giocare, ma con Allegri lo svedese non è riuscito a dimostrare le sue qualità, anche perché l'idea di gioco del tecnico toscano sembrava non valorizzasse il giocatore.

L'arrivo alla Juventus nell'estate 2020

Il centrocampista Dejan Kulusevski è cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta, prima di trasferirsi in prestito al Parma nella stagione 2019-2020. Un'annata importante quella dello svedese nella società emiliana, a tal punto che la Juventus ha deciso di acquistarlo a gennaio 2020 e lasciarlo in prestito al Parma fino a fine stagione. Dal 2020-2021 nella società bianconera, con Pirlo ha avuto maggiori possibilità di giocare, soprattutto nella parte finale di stagione.

Con l'arrivo di Allegri sulla panchina della Juventus, lo svedese non è riuscito a dimostrare le sue qualità, il tecnico toscano lo considerava l'alternativa di Dybala nel 4-4-2, una posizione che evidentemente non valorizzava le qualità del centrocampista svedese.