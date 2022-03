La Juventus è attesa da una finale di stagione importante in cui cercherà di arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed in campionato. La società bianconera sarà impegnata anche sul mercato per rinforzare una rosa che ha bisogno di acquisti in difesa e a centrocampo, soprattutto se si dovessero concretizzare delle cessioni. Potrebbe però arrivare un investimento importante anche nel settore avanzato dopo la conferma dell'addio a fine stagione di Paulo Dybala. L'amministratore delegato della Juventus, Maurizio Arrivabene, ha confermato che l'argentino non è più parte integrante del progetto sportivo dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic.

Di conseguenza, lascerà a parametro zero la società bianconera a giugno. In attesa di capire se sarà confermato Alvaro Morata, la Juventus potrebbe quindi lavorare ad un sostituto di Dybala. Si è parlato molto di Nicolò Zaniolo, ma secondo le ultime notizie di mercato piace molto anche Gabriel Jesus. La punta brasiliana non è considerata un titolare nel Manchester City ed il contratto in scadenza a giugno 2023 potrebbe agevolare una sua partenza. Fino a due stagioni, fa la sua valutazione di mercato era di circa 60 milioni di euro, ma negli ultimi mesi è diminuita di molto, evidentemente anche per il contratto in scadenza a giugno 2023. La Juventus potrebbe considerare un suo acquisto se il Manchester City dovesse accettare un'offerta da 30 milioni di euro.

Gabriel Jesus potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Sarebbe considerato il profilo ideale come supporto a Vlahovic, perché dotato di tecnica, velocità ed è bravo nella finalizzazione delle azioni da gol. Il brasiliano si integrerebbe bene anche con Alvaro Morata (in caso di permanenza del giocatore alla Juventus), Moise Kean e Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà decidere anche i rinforzi per il centrocampo, settore che ha dimostrato le maggiori problematiche in questa stagione.

Arthur Melo e Adrien Rabiot non hanno inciso come ci si aspettava e non è da scartare la possibilità che lascino la società bianconera. Come rinforzi, sono diversi i nomi che piacciono alla società bianconera. Jorginho del Chelsea è uno di questi. Il nazionale italiano sarebbe il sostituto ideale del brasiliano e migliorerebbe la Juventus in impostazione di gioco ed in verticalizzazioni verso le punte. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro.