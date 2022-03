La Juventus è attesa da settimane importanti, sia per il calcio giocato che per il Calciomercato. Sarà importante ritrovarsi alla pausa per nazionali dando continuità ai risultati raccolti di recente. La vittoria contro la Sampdoria ha permesso ai bianconeri di diminuire la distanza dall'Inter, che ha pareggiato contro il Torino. Proprio al ritorno dalla pausa per le nazionali, la Juventus giocherà contro l'Inter e in caso di vittoria potrebbe ulteriormente avvicinare il terzo posto. Intanto, si lavora anche al mercato. A tal riguardo, in estate potrebbero esserci novità importanti per il calciomercato.

Sull'argomento ha parlato anche Giovanni Galeone, amico di Massimiliano Allegri. L'ex tecnico del Pescara, in una recente intervista, ha sottolineato che è difficile che la Juventus possa recuperare punti alle prime tre in classifica e che quindi possa giocarsi la possibilità di vincere il campionato. Secondo Galeone, un eventuale qualificazione alle semifinali di Champions League sarebbe un traguardo importante per la Juventus.

L'ex tecnico ha poi parlato dei singoli giocatori bianconeri, sottolineando come Rabiot sia stata una delusione. Ha poi aggiunto che l'assenza di Chiellini è un problema e che un rinforzo in difesa sarà importante durante il calciomercato estivo. In merito invece a Dybala, ha voluto sottolineare come l'argentino debba dare delle garanzie dal punto di vista fisico per dimostrare di essere un riferimento della società bianconera.

Giovanni Galeone ha parlato di Rabiot e Chiellini

'Sono molto deluso, era un mio pupillo, credevo fosse un super giocatore'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone in riferimento ad Adrien Rabiot. Il francese, secondo l'ex tecnico, rappresenta una delusione considerando le qualità dimostrate le scorse stagioni al Paris Saint Germain.

Ha poi aggiunto: 'L'assenza di Chiellini è un problema, De Ligt sul centro sinistra fa solo danni'. Secondo Galeone potrebbe essere Rudiger il rinforzo ideale, considerando che è in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione. Piccolo riferimento nell'intervista anche a Paulo Dybala. Galeone ha sottolineato: 'Ha avuto molti guai fisici e se vuole essere il riferimento della squadra deve dare garanzie'.

Secondo l'ex tecnico, la Juventus ha preso una decisione importante su Cristiano Ronaldo lasciandolo partire, non ci sarebbero problemi a farlo anche con Paulo Dybala.

Il mercato della Juventus

Le ultime indiscrezioni di mercato riguardo a Paulo Dybala parlano di un possibile addio a parametro zero dell'argentino. Il giocatore potrebbe trasferirsi all'Atletico Madrid. Molto dipenderà dall'incontro fra il giocatore e la Juventus che sarebbe previsto dopo l'ottavo di finale di ritorno di Champions League contro il Villareal.