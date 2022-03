La Juventus dovrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato in estate. Tanti giocatori potrebbero lasciare la società bianconera, per motivi anagrafici ma anche di ingaggio. Giorgio Chiellini potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel campionato americano, Adrien Rabiot e Alex Sandro potrebbero essere ceduti anche perché poi andrebbero in scadenza di contratto a giugno 2023. Da valutare è pure il futuro professionale di Alvaro Morata, la Juventus vorrebbe confermarlo: lo spagnolo è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a 35 milioni di euro.

Somma che la Juventus non vorrebbe spendere, per questo valuterebbe l'acquisto del cartellino dello spagnolo per un prezzo di minore, ossia circa 20 milioni di euro. Se la società spagnola decidesse di non concederglielo, Morata ritornerà in Spagna.

In tal caso la Juventus dovrà trovare non solo un sostituto di Dybala, ma anche uno di Morata. A tal riguardo secondo le ultime notizie di mercato la società bianconera potrebbe acquistare Gianluca Scamacca, che arriverebbe come vice di Vlahovic ma potrebbe supportare anche la punta bianconera.

L'attaccante Scamacca potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe acquistare Gianluca Scamacca.

La punta del Sassuolo e della nazionale italiana arriverebbe nel caso in cui la società bianconera non dovesse riscattare Alvaro Morata. Molto dipenderà dall'Atletico Madrid e dalla sua volontà di accontentarsi di un prezzo minore rispetto ai 35 milioni di euro attualmente previsti per il riscatto dello spagnolo. La Juventus valuterebbe l'acquisto a titolo definitivo di Morata solo per 20 milioni di euro.

Per questo non è da scartare la possibilità che lo spagnoli ritorni all'Atletico Madrid.

In tal caso la Juventus proverà a trattare l'acquisto di Scamacca, valutato 40 milioni di euro dal Sassuolo. Si tratta di un prezzo importante, ma la società bianconera potrebbe definire un tesseramento in prestito con riscatto in diverse stagioni, come è già successo con Manuel Locatelli.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe provare a ingaggiare rinforzi importanti anche a centrocampo, soprattutto se si dovessero concretizzare le cessioni a titolo definitivo di giocatori come Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Arthur Melo.

In entrata piacciono Jorginho del Chelsea e Paul Pogba del Manchester United. Per quanto riguarda il settore avanzato il sostituto di Paulo Dybala potrebbe essere Niccolò Zaniolo.