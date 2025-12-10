Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Luca Momblano ai microfoni della trasmissione Twitch Juventibus, il club bianconero avrebbe aggiunto alla propria lista di calciatori da seguire nel prossimo futuro il nome di Marco Carnesecchi, giovane portiere dell'Atalanta che già nel recente passato era stato accostato con insistenza alla Vecchia signora.

Momblano: 'Nella lista del club c'è Carnesecchi, un portiere che mi sembra in crescita costante'

Il giornalista Luca Mombano ha parlato ai microfoni di Juventibus facendo un nome sul quale la società bianconera starebbe lavorando: "In lista c'è un portiere, Marco Carnesecchi.

Un profilo che da quello che vedo non rappresenta l'estremo difensore perfetto e non è più nemmeno un ventenne. Quindi eventualmente togliamoci di testa quell'idea di scovare il prossimo Buffon, perché non è che ogni volta si può pretendere di trovare un calciatore con quelle qualità. Io però dico una cosa che mi ha molto colpito di Carnesecchi: ormai sono quattro anni che gioca in Serie A e ogni stagione in cui lo vedo, mi sembra di registrare un miglioramento rispetto alla volta precedente in cui lo avevo osservato. Quindi da quello che mi sembra il portiere dell'Atalanta è un profilo che sta continuando una crescita".

Momblano restando in tema calciomercato Juventus ha poi fatto altri due nomi che in queste ore sono stati accostati al club bianconero: "Ci sono anche due rumors di mercato delle ultime ore: una vorrebbe la Juventus sulle tracce di Marusic, calciatore in scadenza di contratto con la Lazio che potrebbe essere nelle valutazioni del club bianconero un'opzione valida per il blocco degli esterni.

L'altro profilo invece è Antonio Caprile, evidentemente in alternativa a Carnesecchi".

Juventus, qualità e pregi di Marco Carnesecchi

Marco Carnesecchi, portiere dell’Atalanta, si distingue come un profilo moderno e completo, costruito su reattività esplosiva e forte personalità tra i pali. È particolarmente efficace nelle situazioni a breve distanza, dove combina tempi di uscita rapidi e ottima coordinazione, mentre la struttura fisica imponente gli consente di coprire bene lo specchio della porta e dominare l’area piccola nei duelli aerei.

Di rilievo è anche la sua abilità nel gioco con i piedi: Carnesecchi gestisce il possesso con sicurezza, ricerca spesso il compagno libero tra le linee e sa innescare la transizione con lanci lunghi precisi. Completa il profilo una notevole propensione alla leadership difensiva, con comunicazione costante e letture preventive che lo collocano tra i giovani portieri più affidabili del panorama italiano.