Il futuro di Paulo Dybala e le voci su un suo presunto arrivo all'Inter o al Milan, Raspadori nel mirino della Juventus e i complimenti a Stefano Pioli. Sono questi i temi principali sui quali si è soffermato Massimo Brambati durante un'ospitata al programma Maracanà di TMW Radio.

Esperto di mercato, il procuratore sportivo ha parlato di un eventuale acquisto di Dybala da parte del Milan, dicendo: "Se sta bene fisicamente, sta bene dappertutto". Fabio Capello di recente ha affermato che l'attaccante argentino dovrebbe firmare il rinnovo di un anno con la Juventus per capire poi, in base alle sue condizioni fisiche, se proseguire o meno l'avventura in bianconero.

Sul consiglio giunto dall'ex tecnico di Milan, Roma e Real Madrid, Brambati ha palesato qualche perplessità.

L'ex difensore ritiene che difficilmente la Juventus accetterebbe un accordo di questo genere. Subito dopo ha aggiunto che, tenendo conto delle condizioni attuali de La Joya, in questo momento non sarebbe un affare per nessuna squadra, puntualizzando però: "Se si riprenderà fisicamente e mentalmente è un giocatore che va preso".

'Non paragoniamo ancora Raspadori e Dybala'

Le indiscrezioni di mercato parlano anche di un'Inter sulle tracce di Dybala e di un Romelu Lukaku che vorrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra. Brambati ha affrontato anche quest'argomento a TMW Radio, definendo "suggestiva" un'eventuale accoppiata d'attacco formata da Dybala e Lukaku per la formazione allenata da Simone Inzaghi.

Ha ricordato poi che anche il centravanti belga - come il collega argentino - sta attraversando al Chelsea un periodo di scarsa forma atletica.

La Juventus, una volta salutato Dybala, potrebbe virare su Giacomo Raspadori per rimpiazzarlo. Brambati invita alla cautela, definendo un "errore" un'eventuale sostituzione de La Joya con il giovane attaccante del Sassuolo.

Il procuratore lombardo - sottolineando il massimo rispetto nei confronti di Raspadori - ha affermato che quando il 28enne argentino è al top della condizione "fa la differenza". Dunque è ancora presto per fare confronti tra Dybala e Raspadori.

Brambati e il 'miracolo' di Pioli

Il campionato di Serie A si avvia allo sprint finale e, con Milan, Napoli e Inter racchiuse in quattro punti, regna l'incertezza nella corsa scudetto.

Massimo Brambati, ad ogni modo, ha ribadito i suoi complimenti a Stefano Pioli (tecnico del Milan).

L'ex difensore di Torino e Bari ritiene che l'organico rossonero sia inferiore a quelli di Napoli e Inter, e per questo motivo Pioli starebbe compiendo una sorta di "miracolo" nel tenere il Milan in vetta alla classifica e in piena lotta per il tricolore. Ad esempio, in merito agli attaccanti, il procuratore ha evidenziato come Ibrahimovic abbia 40 anni e Giroud 35 quindi, se dovesse scegliere, preferirebbe sempre i centravanti di Inter e Napoli.