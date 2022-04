Puntellare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, con calciatori che possono aumentare il tasso qualitativo della squadra. E' questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato, per migliorare la rosa dell'allenatore rossonero, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi uno spazio importante in quello europeo.

La dirigenza rossonera sta lavorando per migliorare la qualità della trequarti rossonera. Infatti, si starebbe cercando un calciatore che possa aumentare il tasso tecnico sulla parte sinistra, e che possa giocarsi il posto con Brahim Diaz nella prossima stagione.

Tra i tanti profili sondati da Maldini e Massara, ci sarebbe anche quello di Gareth Bale, fuoriclasse gallese in forza al Real Madrid che dovrebbe lasciare la Casa Blanca nella prossima stagione. Visto il poco minutaggio in questa stagione ed il prestito non esaltante nella scorsa stagione al Tottenham, il capitano del Galles sarebbe pronto ad una nuova avventura in Europa, per ritornare ad essere protagonista.

Il Diavolo sta sondando il terreno ma per imbastire la trattativa è necessario un aspetto cruciale legato all'ingaggio da 18 milioni di euro percepito da Bale al Real Madrid: visti i precedenti da Kessie a Donnarumma, è difficile che il Milan possa offrire un ingaggio così alto; per questo, il nodo cruciale dell'operazione è legato all'eventuale abbassamento dell'ingaggio di Bale, che così potrebbe rientrare nei parametri della dirigenza rossonera.

Oltre Bale, il Milan sta sondando anche un altro calciatore dei Blancos, ovvero Marco Asensio, valutato 60 milioni di euro.

Milan, idea Traorè

Visti i costi elevati delle trattative legati a nomi internazionali, il Milan sta sondando anche profili del campionato italiano.

Tra questi nomi, ci sarebbe anche quello di Hamed Junior Traore, talento del Sassuolo esploso in questa seconda parte di stagione dopo l'addio di Jeremie Boga, sbarcato all'Atalanta.

Il centrocampista della Costa D'Avorio ha conquistato Dionisi ed è ormai un punto fermo del suo scacchiere tattico.

Il club neroverde lo valuta almeno 30 milioni di euro, una cifra non proibitiva per le casse del Diavolo. Il pericolo arriva però dall'interesse degli altri maggior top club italiani come Juventus e Napoli, che avrebbero messo nel mirino le prestazioni del classe 2000.

Traorè non è il solo calciatore del Sassuolo attenzionato dai rossoneri. Infatti, il Milan starebbe monitorando anche la situazione legata a Domenico Berardi, che ormai è diventato un calciatore maturo e pronto per una grande piazza. Come per Traorè, il Sassuolo non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 40 milioni di euro per lasciar partire l'esterno italiano.