La Juventus si prepara alla sessione invernale di calciomercato. L'obiettivo della Vecchia Signora è quello di rinforzare l'organico e in particolare modo il centrocampo. Sono diversi i profili monitorati dalla dirigenza bianconera e tra questi ci sarebbe anche quello di Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano che potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio.

Idea Ugarte per rinforzare la mediana

Arrivato dal Psg con grandi aspettative, il classe 2004 non è riuscito ad imporsi nelle rotazioni di Amorim, mettendo insieme finora solo 10 presenze stagionali.

Per questo, un suo addio già a gennaio non è da escludere, vista la volontà di giocare con continuità e ritornare protagonista.

Stando ad alcuni rumors di calciomercato, la Juventus starebbe monitorando il 21enne centrocampista e capire i margini di manovra di una possibile trattativa. I bianconeri vorrebbero impostare l'affare sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, una formula che al momento lo United non prende in considerazione vista la volontà di monetizzare da qualche cessione illustre come quella dello stesso Ugarte e Mainoo, monitorato dai bianconeri ma anche dal Napoli di Conte. Al momento quindi si può parlare di un semplice sondaggio, di un'idea da parte della Vecchia Signora che però nelle prossime settimane potrebbe svilupparsi.

Ugarte rappresenterebbe un bel colpo per rinforzare la mediana a disposizione di Luciano Spalletti. Fisicità, buona visione di gioco e soprattutto duttilità nell'occupare tutti i ruoli del centrocampo ed all'occorrenza anche in difesa come centrale in una retroguardia a tre.

Bayern e Barcellona continuano a seguire Vlahovic

Snodo fondamentale per il calciomercato della Juventus è rappresentato dal futuro di Dusan Vlahovic che è ancora tutto da scrivere. L'infortunio che terrà il serbo fuori dai cambi per diverso tempo potrebbe cambiare lo scenario anche sul fronte rinnovo e mercato, ma alcuni top club europei non hanno mollato la presa e continuano a monitorare la situazione.

Tra le società maggiormente interessate c'è sempre il Bayern Monaco che già lo scorso giugno aveva provato ad intavolare un tentativo ma senza successo.

I bavaresi sono alla ricerca dell'erede di Harry Kane e tra i profili selezionati resiste la candidatura del nove bianconero. Discorso analogo anche per il Barcellona che potrebbe perdere Lewandowski in estate e apportare un ringiovanimento nel reparto offensivo. Attenzione anche al Milan sullo sfondo, che ha in Max Allegri un grande estimatore del bomber serbo.

Fondamentali saranno i prossimi mesi, durante i quali si capiranno le possibilità di una possibile permanenza di Vlahovic alla Juventus.