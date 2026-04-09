Snodo cruciale per il prossimo calciomercato estivo della Juventus è rappresentato dal futuro di Jonathan David. Il canadese ha offerto prestazioni in chiaro-scuro e non è mai riuscito ad imporsi con grande continuità. Per questo, la Vecchia Signora potrebbe valutare offerte provenienti dalla Premier League visto l'interesse da parte del West Ham e Nottingham Forrest che potrebbero intavolare una trattativa concreta per giugno.

David si gioca il futuro in bianconero, diversi club inglesi alla finestra

Dopo aver registrato l'interesse di Marsiglia e Lione che vorrebbero riportare il canadese in Francia, stando ad alcuni rumors anche alcuni club inglesi sarebbero alla finestra e potrebbero provare ad imbastire un affare con la Juventus.

Tra le società maggiormente interessate ci sarebbero il West Ham che punta ad un rilancio importante nella prossima stagione ed il Nottingham Forrest che in caso di salvezza potrebbe effettuare investimenti importanti per potenziare la rosa. La Juve prenderà in considerazione delle offerte attorno ai 30 milioni di euro, con David che nei prossimi mesi si giocherà il futuro in bianconero, a cominciare dalla sfida contro l'Atalanta fondamentale per le ambizioni Champions della formazione di Luciano Spalletti.

L'eventuale addio del canadese, oltre a quelli di Openda e Milik, potrebbe permettere alla dirigenza di reinvestire il denaro e completare il reparto offensivo a disposizione del tecnico di Certaldo.

Diversi i nomi sul taccuino: da Zirzkee passando per Darwin Nunez fino ad arrivare alla pista che porta a Nicolas Jackson.

Idea Camavinga per la mediana

La Juventus vuole ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo attraverso un calciomercato di assoluto spessore. La dirigenza infatti sta monitorando profili di alto livello e per il centrocampo spunta la candidatura di Edoardo Camavinga che potrebbe lasciare il Real Madrid a giugno.

Il francese classe 2002 non è una prima scelta per Arbeloa e starebbe pensando di cambiare aria per ritornare protagonista e giocare con maggiore continuità. Stando ad alcuni rumors, la Juventus è alla finestra e nei prossimi mesi potrebbe intavolare un discorso coi Merengues per comprendere la fattibilità dell'affare.

Una trattativa che però appare difficile per due motivazioni: la prima di carattere economico visto la richiesta di circa 50-60 milioni da parte del Real; la seconda legata alla forte concorrenza delle big di Premier come Chelsea e Manchester United.

Camavinga rappresenterebbe un grandissimo colpo per la Juventus e dare qualità e personalità alla mediana di Spalletti. Tecnica, fantasia e duttilità nel ricoprire tutti i ruoli del centrocampo.