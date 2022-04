Inter, Milan e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare la rosa della prossima stagione ed avrebbero individuato già dei profili congeniali alle idee tattiche dei rispettivi allenatori. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un attaccante e di un difensore, i rossoneri vorrebbero un trequartista mentre la squadra allenata da Massimiliano Allegri preferirebbe una mezzala.

Marotta pensa allo scambio con l'Atalanta

Secondo gli ultimi aggiornamenti, la squadra degli Zhang potrebbe intavolare una trattativa con l'Atalanta per uno scambio che riguarderebbe Luis Muriel e Joaquin Correa.

Il colombiano sarebbe da sempre un pupillo dei dirigenti milanesi che non avrebbero avuto grandi soddisfazioni dall'arrivo dell'ex Lazio, troppo limitato dagli infortuni. La valutazione di entrambi sarebbe di circa 25 milioni di euro ma l'ex Udinese ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe svincolarsi a parametro zero. Muriel piacerebbe all'Inter perché potrebbe giocare sia da seconda punta che da prima punta nel 3-5-2.

Un altro pupillo per Simone Inzaghi nel reparto difensivo

La Lazio, invece, potrebbe chiedere Andrea Pinamonti in cambio di Acerbi. Il difensore sarebbe molto stimato da Simone Inzaghi, che non potrebbe però garantirgli un ruolo da titolare considerata la presenza di Skriniar, De Vrij, Bastoni (e forse Bremer).

Lo valuterebbe come panchinaro di lusso anche se l'ex Sassuolo guadagna uno stipendio abbastanza elevato per i nuovi budget degli Zhang. Inoltre, i dirigenti milanesi preferirebbero non accettare l'addio di Pinamonti per il quale si ricaverebbero almeno 15 milioni di euro in caso di addio. L'attaccante verrebbe dunque utilizzato per mettere da parte un corposo bottino o per arrivare a Scamacca del Sassuolo.

Il Milan vorrebbe Luis Alberto

I rossoneri starebbero lavorando da tempo per potenziare la trequarti e vorrebbero regalare a Stefano Pioli l'alter ego di Brahim Diaz. Il profilo che farebbe al caso del Milan sarebbe proprio Luis Alberto, seguito anche dalla Juventus. Il calciatore della Lazio avrebbe una valutazione di circa 35 milioni di euro, cifra che Maldini potrebbe raggiungere con l'inserimento di qualche bonus.

La Juventus, invece, potrebbe separarsi da Leonardo Bonucci che non dovrebbe essere più in pole nelle gerarchie del prossimo anno. Durante il mercato estivo, i bianconeri potrebbero decidere di utilizzarlo come contropartita tecnica per arrivare ad un centrocampista. I fari sono puntati in casa Roma dove interesserebbero sia Bryan Cristante che Nicolò Zaniolo. Entrambi avrebbero una valutazione di circa 30 milioni di euro.