Rinforzare il centrocampo sembra essere l'esigenza principale della Juventus per la stagione 2022-2023. Nel mercato estivo la società bianconera potrebbe acquistare almeno due giocatori a centrocampo, uno bravo nell'impostazione di gioco e una mezzala d'inserimento. Recentemente i giornali hanno parlato dell'interesse per Jorginho del Chelsea e per Sergej Milinkovic-Savic della Lazio. Fra i giocatori che piacciono alla Juventus ci sarebbe però anche Frenkie de Jong, centrocampista classe 1997 del Barcellona.

Al momento non sembra certa la sua conferma fra i blaugrana nella stagione 2022-2023.

A parlare della possibile cessione del centrocampista olandese durante il Calciomercato estivo è stato recentemente Dario Pellegrini. Sul suo account ufficiale di Twitter il giornalista sportivo ha dichiarato che de Jong non sarebbe convinto del Barcellona e che avrebbe chiesto tempo alla Juventus.

Pellegrini ha parlato della possibile partenza di de Jong dal Barcellona

"De Jong chiede tempo alla Juventus", è questa una delle dichiarazioni di Dario Pellegrini sul proprio account ufficiale di Twitter. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Il centrocampista non è convinto delle promesse del Barcellona, ma non vuole ancora esporsi in prima persona"

Pellegrini che ha aggiunto inoltre che il miglior alleato della Juventus potrebbe essere l'agente sportivo di de Jong, Ali Dursun, quest'ultimo vorrebbe per il suo assistito una partenza dal Barcellona per continuare la sua crescita professionale.

Non sarà facile - nell'eventualità - trattare l'acquisto del centrocampista, considerando che il club catalano lo valuta almeno 70 milioni di euro. Un prezzo importante che difficilmente la Juventus investirà, a meno che la società blaugrana decida di cederlo in prestito con riscatto in diverse stagioni.

Il centrocampista olandese de Jong alla Juventus ritroverebbe il suo compagno di nazionale de Ligt

Un eventuale trasferimento alla Juventus potrebbe essere gradito da de Jong, anche perché ritroverebbe un suo compagno di nazionale e un suo amico come de Ligt, oramai punto di riferimento della difesa della Juventus. Nonostante le indiscrezioni di mercato che parlano di una sua possibile partenza, il difensore centrale classe '99 dovrebbe rimanere anche nella stagione 2022-2023 alla Juventus. Si parla anche di prolungamento di contratto con la società bianconera oltre giugno 2024.