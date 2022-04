Nelle scorse ore Blasting News ha intervistato in esclusiva la giornalista Francesca Baroni. Bergamasca, nata in una famiglia dove si respira calcio, Francesca è stata portata sin da piccola in tribuna per seguire l’Atalanta. Ora vive in Svizzera, precisamente a Lugano e collabora con la squadra bianconera della massima serie svizzera, che sta disputando una stagione molto positiva. Nella giornata di ieri, giovedì 21 aprile 2022, ha vinto ai calci di rigore con il Lucerna e si giocherà la finale di Coppa di Svizzera il 15 maggio contro il St. Gallen.

Francesca Baroni: 'Faccio i lavori che amo'

Chi è Francesca Baroni? Tre pregi, tre difetti e valori in cui crede.

“Francesca Baroni è una ragazza indipendente che vive da sola a Lugano. Sto vivendo un periodo felice della mia vita nel senso che in questo periodo sono serena e tranquilla. Sembra di vivere un sogno perché faccio i lavori che amo sia per la F.C. Lugano che per la Garbo Management che è una società che si occupa di eventi di lusso e pubbliche relazioni di alto livello. Le donne che lavorano con me sono fantastiche. Ho una migliore amica e buone amiche su cui puntare. La mia famiglia non la vedo spesso ma mi piace troppo la mia vita qui. Non sono più abituata a stare con i miei a casa e se ci sto per due giorni inizio a sclerare (sorride).

È difficile dire pregi e difetti. Forse come difetto severa e disciplinata ma la disciplina può essere anche un pregio perché ti porta a risultati. Sono molto organizzata, ho le giornate scandite tra sport e lavoro. Difficilmente faccio entrare qualcuno nel mio perimetro, forse per tutela e riservatezza. Come pregi sono molto affettuosa con chi amo, sensibile, estremamente fedele, corretta e mi reputo una persona intelligente”.

Com'è nata la tua passione per il giornalismo sportivo?

“A casa mia si è sempre respirata aria di calcio. Il mio papà allena i bambini a calcio. Da bergamaschi siamo andati sempre a vedere l’Atalanta allo stadio. I miei genitori mi hanno portata sempre allo stadio. Io andavo per mangiare (sorride). Sono stata fidanzata anche con un calciatore ed ero innamoratissima.

Io, in generale, sono molto sportiva”.

C'è un modello a cui ti ispiri?

“Ci sono dei modelli a cui mi ispiro. Sono conduttrici di notiziari o telegiornali. Mi piacciono moltissimo Elena Guarnieri, Simona Branchetti, Bianca Berlinguer, Barbara Palombelli. Le segue con ammirazione e le stimo tantissimo. Cerco di imparare il più possibile da loro e il mio sogno più grande è condurre un notiziario. Adesso mi godo il bordo campo perché è un’esperienza che non avevo mai fatto. Avevo sempre lavorato da studio”.

Francesca e il Lugano

Segui con molto trasporto il Lugano e questa è stata sin qui una stagione positiva. Quali sono le cause secondo te?

“Quest’anno il Lugano sta vivendo una stagione molto positiva.

Ci sono stati tanti cambiamenti. È cambiata la società, ci sono state tante novità. Siamo arrivati in finale di Coppa di Svizzera. È stata una stagione positiva in termini di risultati ma anche di novità per la città perché verrà costruito uno stadio nuovo. Mi sento al posto giusto nel momento giusto e spero possa continuare la collaborazione con il Lugano perché mi sono affezionata alla squadra e alla città”.

Come si vive il calcio in Svizzera? Tra l'altro sono arrivati primi nel girone qualificandosi direttamente ai mondiali, proprio a discapito dell'Italia.

“Qui lo sport è più sentito è l’hockey. Però, sì, si sono qualificati ai mondiali”.

Invece, in Italia, il tuo cuore per quale squadra batte?

“Il mio cuore batteva per l’Atalanta essendo la mia famiglia bergamasca, ma ora sto seguendo poco il calcio italiano. Qualche volta vado allo stadio e, ad esempio, penso che andrò a vedere a Roma la finale di Coppa Italia, ma è più una passione che un lavoro”.

I sogni di Baroni

Parteciperesti mai a un reality show? Se sì quale e perché?

“Attualmente non penso di essere portata per questo. Sono carini ma credo che ognuno abbia una propria attitudine e non penso la mia sia quella”.

Quali sono i progetti futuri e i tuoi sogni?

“Io sono molto felice e sto già vivendo un sogno. Mi vedo in futuro con dei bambini, un compagno, una brava persona al mio fianco che condivide i miei stessi valori. È difficile ma so che esiste. Non sto cercando assiduamente qualcosa. Sono aperta e curiosa di vedere quello che accadrà”.