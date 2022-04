L'Inter starebbe osservando la situazione di almeno un paio di calciatori in casa Barcellona. Parliamo di Miralemen Pjanic e Memphis Depay, entrambi in probabile uscita dal club catalano. Nel frattempo i nerazzurri potrebbero cedere Stefano Sensi in Spagna

Pjanic e Depay le idee per rafforzare la rosa del prossimo anno

La dirigenza dell'Inter starebbe pianificando il futuro, scegliendo di cambiare diversi pezzi della rosa. Il club nerazzurro, secondo la stampa estera, vorrebbe attingere in particolare dal Barcellona, nel quale due calciatori nello specifico potrebbero non trovare lo spazio necessario, Miralemen Pjanic e Memphis Depay.

Il centrocampista ex Roma e Juventus, che rientrerà in Spagna dal prestito al Besiktas, non sarebbe uno di quei calciatori sui quali Xavi vorrebbe puntare nel futuro prossimo. Il bosniaco, che ha sempre espresso il desiderio di tornare nel nostro campionato, farebbe comodo alla formazione allenata da Simone Inzaghi in quanto la sua duttilità a centrocampo risolverebbe diverse grane a cui il club lombardo è andato incontro negli ultimi mesi. Un suo trasferimento a Milano, sponda nerazzurra, potrebbe dunque presto prendere forma e le due società starebbero valutando se strutturare una trattativa con la formula della cessione definitiva o con quella del prestito secco. Per quello che concerne Depay il discorso risulterebbe essere simile a quello precedentemente fatto con Pjanic.

L'attaccante olandese non rientrerebbe nei piani del club catalano e gli acquisti ambiziosi di cui si parla in terra iberica (Lewandowski su tutti) chiuderebbero definitivamente gli spazi al classe '94. Ecco perché l'Inter vorrebbe acquisirne il cartellino, sperando che il Barcellona possa cederlo ad un prezzo abbordabile.

Stefano Sensi osservato speciale in Spagna, lo vorrebbero Atletico Madrid, Real Betis e Siviglia

Stefano Sensi ha mostrato negli anni precedenti di avere delle doti tecniche fuori dal comune. Le sue condizioni fisiche sono state però un limite enorme che lo hanno costretto a saltare diverse partite per altrettanti mesi. Simone Inzaghi, per le sue problematiche costanti, lo ha tagliato fuori dalla rotazione dei titolari e questo lo avrebbe posto in cima alla lista dei cedibili.

Secondo la stampa spagnola, sul centrocampista ci sarebbero l'Atletico Madrid, il Real Betis ed il Siviglia. Tutte e tre cercherebbero un giocatore dalle caratteristiche simili a quelle di Sensi e spererebbero di ingaggiarlo dal prossimo anno per rilanciarlo nel calcio che conta. In fondo, il fantasista ad ora in forza alla Sampdoria, ha soli 26 anni ed è un profilo sul quale poter lavorare.