Puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri, con acquisti di qualità e personalità. È questa l'intenzione della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare l'allenatore livornese, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.

Uno dei tasselli che la società juventina vorrebbe rinforzare è quello del centrocampista. Infatti, nonostante l'arrivo di Denis Zakaria nel mercato invernale, la Vecchia Signora vorrebbe effettuare un'altra operazione importante durante la prossima sessione del Calciomercato estivo.

Tra i nomi sul taccuino del direttore Cherubini, ci sarebbe anche il nome di Carlos Soler, centrocampista spagnolo e perno del Valencia.

In questi anni, il talentuoso centrocampista della Roja ha dimostrato una crescita importante, diventando uno dei migliori centrocampisti della Liga ed attirando su di se l'interesse di alcuni top club europei, tra cui proprio la Juventus. Vista la grande crescita, lo scoglio maggiore è rappresentato dalla richiesta del Valencia, che chiede una cifra attorno ai 40-45 milioni di euro, per lasciar partire il classe 97.

Juve, la concorrenza per Tchouameni e Renato Sanches

Soler, non è il solo centrocampista che la Juventus sta monitorando sul mercato internazionale.Infatti, sono tanti i profili seguiti dai bianconeri per aumentare il tasso qualitativo della mediana a disposizione di Max Allegri.

Tra questi, c'è sicuramente Aurelien Tchouameni, centrocampista francese in forza al Monaco, già trattato dalla Vecchia Signora nelle scorse sessione di calciomercato. L'accordo con il Monaco non è stato mai rettificato a causa delle richieste altissime del club monegasco, che chiedeva una cifra attorno ai 40 milioni di euro per lasciar partire il talentuoso centrocampista, che si è ritagliato uno spazio importante sia in Ligue 1, che nella Nazionale di Deshamps.

Adesso le pretese del Monaco non sono cambiate, ma è aumentato l'interesse dei maggiori top club europei. Infatti, la Vecchia Signora deve guardarsi dall'interesse dei maggiori top club europei, in particolare del Chelsea che starebbe cercando un sostituto in caso di addio di Jorginho, e soprattutto il Real Madrid, che dopo l'acquisto di Camavinga la scorsa estate, vuole continuare la rivoluzione a centrocampo, regalando un altro calciatore di talento al tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti.

Infine, resta da prendere in considerazione anche un altro centrocampista che milita nel campionato francese, ovvero Renato Sanches. Il mediano del Lille, valutato non meno di 40 milioni di euro, sarebbe nel mirino del Milan per il dopo Kessie.