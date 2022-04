Rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. È questo l'obiettivo dell'Inter, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore nerazzurro, così da rimanere ai vertici del calcio italiano e ritagliarsi un ruolo importante anche in quello europeo.

Inter, Ospina e Strakosha possibili alternative al ruolo di secondo portiere

Nella prossima stagione, in casa interista ci sarà un avvicendamento in porta: infatti, l'Inter ha chiuso l'operazione per Andrè Onana, portiere camerunese che arriverà dall'Ajax a parametro zero, e che dovrebbe ricoprire il ruolo di primo portiere nella prossima stagione.

In attesa del rinnovo di Samir Handanovic (rinnovo di cui si parlerà a fine stagione), la società nerazzurra sta sondando delle alternative che possano ricoprire il ruolo di secondo alle spalle di Onana. Tra i profili sul taccuino del direttore sportivo Giuseppe Marotta, ci sarebbe quello di David Ospina, portiere colombiano in forza al Napoli, che in questa stagione ha conquistato il posto da titolare, battendo la concorrenza di Meret. Nonostante il grande apprezzamento del tecnico partenopeo Luciano Spalletti, il futuro del capitano della Colombia potrebbe essere lontano da Napoli, visto che non ci sono stati incontri per il rinnovo contrattuale.

Molto dipenderà dalla volontà del club di Aurelio De Laurentiis di puntare su Alex Meret, pagato 25 milioni di euro dall'Udinese.

Un altro nome da prendere in considerazione è quello di Thomas Strakosha, che dopo una prima parte di stagione con poche presenze, è riuscito a convincere Sarri e conquistare il posto da titolare ai danni del totem Pepe Reina. Come per Ospina, il futuro del portiere albanese è ancora in dubbio, visto che non ci sono stati incontri per il rinnovo contrattuale.

Inoltre, secondo le ultime indiscrezioni, il club biancoceleste starebbe sondando alcuni profili per la porta: da Kepa del Chelsea, fino a Carnesecchi.

Non ci sarebbe solo l'Inter su Scamacca, ma anche il Napoli seguirebbe l'attaccante

Oltre alla questione portiere, l'Inter sta lavorando per rinforzare l'attacco a disposizione di Simone Inzaghi.

Uno dei nomi che è circolato in questi mesi è quello di Gianluca Scamacca, attaccante in forza al Sassuolo che si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere tattico di Dionisi, siglando 12 reti nel campionato di Serie A. Numeri che non sono passati inosservati, e che hanno attirato l'interesse di alcuni top club italiani come appunto l'Inter. Il club neroverde non fa sconti e chiede 40 milioni di euro per il suo bomber.

L'Inter sembrerebbe in vantaggio nella corsa all'attaccante neroverde, ma devono fare i conti con l'interesse degli altri club italiani, in particolare del Napoli di Aurelio De Laurentiis che a fine stagione potrebbe salutare Victor Osimhen. Infatti, il bomber nigeriano sarebbe nel mirino di alcune società di Premier League, e con un'offerta da 100-120 milioni di euro, la sua permanenza all'ombra del Vesuvio non sarebbe così scontata.

In caso di cessione di Osimhen, la società partenopea potrebbe fiondarsi su Scamacca e accontentare le richieste economiche del Sassuolo.