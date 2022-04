La Juventus è al lavoro per definire il futuro dei giocatori in scadenza a giugno. Le parole del vice presidente Pavel Nedved prima del match Cagliari-Juventus dimostrano come la società in questo momento sia più interessata a raggiungere gli obiettivi stagionali, fra questi almeno il quarto posto in campionato e arrivare fino in fondo in Coppa Italia. Solo dopo aver avuto questa certezza la società bianconera dovrebbe incontrare i giocatori in scadenza e valutare insieme a loro il futuro professionale. L'unica certezza in questo momento è l'addio di Paulo Dybala a fine stagione, come confermato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

All'argentino potrebbe aggiungersi Federico Bernardeschi, per quanto riguarda invece Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Juan Cuadrado, dovrebbero tutti prolungare la loro intesa contrattuale con la società bianconera.

Negli ultimi giorni alcuni media stanno parlando della possibilità di una partenza pure del colombiano, argomento dibattuto anche dal giornalista sportivo Luca Bianchin a Juventibus. Sul contratto del laterale è scattato il rinnovo automatico a 5 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023, avendo disputato 40 match finora in stagione. La Juventus vorrebbe ridiscutere di una spalmatura dell'ingaggio per due stagioni, ma se dovesse arrivare un'offerta importante il giocatore potrebbe considerarla.

Cuadrado avrebbe valutato le offerte da parte di altre società

Il giornalista sportivo Luca Bianchin a Juventibus ha dichiarato: 'Cuadrado si è guardato intorno'.

Il colombiano vorrebbe rimanere alla Juventus, ma considerando che la società non ha ancora definito un incontro per discutere del futuro professionale del giocatore, la possibilità di un suo addio non sarebbe poi così remota, soprattutto se dovesse arrivare un'offerta importante: Bianchin ha fatto l'esempio del Bayern Monaco, che non avrebbe problemi a garantire un ingaggio notevole al giocatore.

Attualmente però la volontà delle parti sembrerebbe essere quella di proseguire insieme, consolidata anche dal rinnovo automatico scattato alla 40^ presenza stagionale. A tal riguardo la Juventus potrebbe valutare un prolungamento di un'ulteriore stagione, fino a giugno 2024, con una spalmatura d'ingaggio.

La Juventus starebbe lavorando al sostituto, piacciono Giacomo Raspadori e Nicolò Zaniolo. Il primo ha un prezzo di mercato di circa 35 milioni di euro, costa qualche milione in più, circa 40 milioni di euro, il giocatore della Roma, che in questa stagione non sta incidendo come ci si aspettava.