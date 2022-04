La Juventus negli ultimi match di campionato avrebbe potuto diminuire la distanza da Milan, Inter e Napoli, attualmente le prime in classifica. Imprecisione in zona gol ma anche alcuni episodi arbitrali discutibili hanno contribuito all'attuale posizione dei bianconeri, quarti a -7 dal Milan primo, e a -4 dall'Inter (che ha un match in meno) e dal Napoli. Soprattutto la sconfitta contro i nerazzurri ha pesato, non solo per il risultato ma anche per il modo in cui è arrivato. Tante le proteste soprattutto da parte dei sostenitori della Juventus sui social, in riferimento al mancato rigore non fischiato a favore della Juventus per fallo di Bastoni su Zakaria.

Un episodio che dalle immagini e dalla Var è avvenuto dentro l'area da rigore e quindi era da sanzionare con un rigore e non con una punizione, come ha fatto l'arbitro Irrati. Quello che è successo all'Allianz Stadium è solo uno degli episodi che i tifosi della Juventus hanno voluto sottolineare sui social. L'altro che ha fatto discutere è stato il mancato rigore contro il Napoli a favore dei bianconeri per fallo di mano di Mertens. Infine il contatto in area di rigore del Milan fra Messias e Morata che sarebbe potuto anche in questo caso essere sanzionato con un fallo da rigore a favore dei bianconeri.

Gli episodi sfavorevoli sono contro Napoli, Milan e Inter

Diversi tifosi della Juventus di recente hanno voluto sottolineare come la squadra di Allegri sia stata penalizzata da alcuni episodi arbitrali, in particolar modo contro Milan, Inter e Napoli.

Sarebbero potuti arrivare un rigore per ogni match che nell'ipotesi di realizzazione avrebbe garantito più punti in classifica, nello specifico la vittoria contro i rossoneri e i campani e il pareggio contro i nerazzurri. 7 punti in più che avrebbero garantito sicuramente il primo posto ai bianconeri. Di certo c'è il rimpianto per la Juventus soprattutto per i punti persi contro squadre evidentemente abbordabili come Udinese, Empoli, Sassuolo e Venezia.

Contro i friulani è arrivato un pareggio, due sconfitte contro Empoli e Sassuolo all'Allianz Stadium ed un altro pareggio contro il Venezia. Se fossero arrivate le vittorie contro le squadre prima menzionate la Juventus sarebbe prima con 73 punti, con +5 sul Milan e + 8 su Inter (con un match in meno) e Napoli.

I match della Juventus nelle ultime giornate di campionato

La Juventus giocherà contro il Bologna nella 33esima giornata di campionato. Le altre sono contro il Sassuolo il 24 aprile, poi i match contro il Venezia il 1 maggio, il Genoa l'8 maggio ed infine contro la Lazio il 15 maggio e Fiorentina il 22 maggio. Sempre con i toscani ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Italia il 20 aprile. La vincente giocherà in finale contro l'altra vincente dell'altra semifinale fra il Milan e l'Inter.