La Juventus dopo anni di successi in competizioni nazionali ed essere arrivata per ben due volte in finale di Champions League nel 2015 dalla scorsa estate ha iniziato un nuovo progetto sportivo con Massimiliano Allegri con l'obiettivo di valorizzare giovani di qualità. Tanti giocatori che hanno fatto la storia bianconera sono andati via, altri hanno lasciato il calcio giocato come Barzagli. Fra quelli più amati dai sostenitori bianconeri negli ultimi anni spicca sicuramente Carlos Tevez, protagonista nella Juventus dal 2013 al 2015. L'argentino è stato di recente ospite alla Continassa ed ha avuto modo di salutare i dirigenti e diversi suoi ex compagni, fra cui anche Alvaro Morata.

Lo spagnolo nella sua prima esperienza professionale alla Juventus fu compagno nel settore avanzato proprio di Tevez. In una recente intervista ha voluto sottolineare come lo abbia voluto ringraziare al suo ritorno alla Continassa. Inoltre ha aggiunto che per lui è stato uno dei migliori giocatori di sempre. I due hanno condiviso la finale di Champions League nel 2015. A tal riguardo lo spagnolo ha un rimpianto, se ci fosse stato il Var probabilmente la Juventus avrebbe avuto un rigore e avrebbe potuto vincere la Champions League.

Il giocatore Morata ha parlato di Tevez e della finale di Champions League persa nel 2015

'Per me è uno dei giocatori più forti di sempre, ha tecnica e qualità, può buttare giù i muri o costruirne.

Per me ci saranno pochi giocatori così nella storia'. Queste le dichiarazioni di Alvaro Morata in un'intervista in riferimento a Carlos Tevez, che di recente è stato alla Continassa. Lo spagnolo ha aggiunto che ha voluto ringraziare l'argentino perché lo ha reso un calciatore. Morata ha aggiunto: 'Tevez mi ha detto che non si aspettava che avesse le qualità fisiche per giocare sulla fascia sinistra'.

E' poi voluto ritornare anche sulla finale di Champions League nel 2015, persa dalla Juventus contro il Barcellona. Una sconfitta ancora difficile da dimenticare per lo spagnolo. Morata ha rimarcato: 'Ho sempre il rimpianto che se ci fosse stato il Var forse c'era un rigorino ed adesso avemmo vinto la Champions League'. Fra gli episodi arbitrali ci fu il contatto in area di rigore del Barcellona fra Dani Alves e Paul Pogba che sarebbe potuto essere sanzionato con un fallo da rigore per la Juventus.

Il futuro professionale di Alvaro Morata

La Juventus a fine stagione dovrà definire con l'Atletico Madrid il futuro professionale di Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito con diritto di riscatto per circa 35 milioni di euro. Una somma che difficilmente la società bianconera spenderà. Si parla di un'offerta da parte della società bianconera circa 20 milioni di euro per il riscatto del cartellino del giocatore.