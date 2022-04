Il Paris Saint Germain potrebbe rivoluzionare la sua rosa durante la prossima sessione di mercato. Le operazioni di restyling potrebbero interessare anche club italiani come Milan e Inter. I nerazzurri, infatti, sarebbero interessati a Leandro Paredes, mentre i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Angel Di Maria.

Il direttore sportivo dei transalpini Leonardo, sarebbe intenzionato a proporre un'offerta per assicurarsi le prestazioni di Milan Skiriniar. Lo slovacco piacerebbe per puntellare la difesa considerati i problemi fisici che hanno condizionato il rendimento di Sergio Ramos.

L'idea del dirigente brasiliano sarebbe quella di mettere sul piatto come contropartita tecnica i cartellini di Leandro Paredes e quello di Thilo Kehrer. Difficilmente, l'Inter dovrebbe accettare la proposta. La valutazione del difensore ex Sampdoria sarebbe di circa 60 milioni di euro e, in caso di cessione, i dirigenti milanesi accetterebbero soltanto un'offerta cash. Paredes sarebbe un serio obiettivo di Marotta e Piero Ausilio che vorrebbero potenziare il centrocampo per garantire un alter ego di Marcelo Brozovic a Simone Inzaghi. L'argentino ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe liberarsi per circa 15 milioni di euro. I contatti potrebbero aprirsi a fine stagione ma in un'operazione che non riguarderebbe Skriniar.

Suggestione Di Maria per l'attacco del Milan

Dal Paris Saint Germain potrebbe arrivare anche il rinforzo per il Milan. La società rossonera, se dovesse cambiare proprietà, potrebbe accelerare i contatti per assicurarsi le prestazioni di Angel Di Maria. L'argentino non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e potrebbe ripartire dall'Italia.

I dirigenti rossoneri offrirebbero circa 5 milioni di euro all'anno e avrebbero anche il consenso di Stefano Pioli che lo inserirebbe senza alcun problema sia da esterno che da seconda punta nel 4-2-3-1. L'ex Real Madrid potrebbe essere l'acquisto di spessore internazionale qualora Zlatan Ibrahimovic dovesse decidere di non rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione.

Non sarebbe ancora tramontata la pista Sanches

La società presieduta attualmente dal fondo Elliott sarebbe poi al lavoro per avere Renato Sanches. Il centrocampista portoghese piacerebbe come rinforzo, perché Kessie si trasferirà al Barcellona al termine di questo campionato. L'attuale ragazzo del Lille avrebbe una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus. L'idea di Pioli sarebbe quella di comporre una mediana formata da Tonali e l'ex Bayern Monaco in vista della prossima stagione.