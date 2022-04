La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato in estate. Ci sarà molto lavoro per l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e il direttore sportivo Federico Cherubini nell'alleggerire la rosa e successivamente per rinforzare l'organico di Allegri con acquisti di qualità, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Serve un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, ma anche una mezzala d'inserimento che sappia garantire gol e assist. Ci sarà inoltre da trovare un sostituto di Paulo Dybala, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno, provando a migliorare ulteriormente il settore avanzato.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe individuato un rinforzo in Joao Felix, giocatore dell'Atletico Madrid, che potrebbe lasciare la società spagnola dopo tre stagioni un po' al di sotto delle aspettative, nonostante le qualità tecniche del 23enne. La Juventus avrebbe contattato gli spagnoli per Il portoghese.

Joao Felix potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe contattato l'Atletico Madrid per valutare la possibilità di acquistare Joao Felix. Sarebbe il portoghese il preferito come sostituto di Paulo Dybala, anche se il suo prezzo di mercato è di circa 70 milioni di euro. I buoni rapporti fra Atletico Madrid e Juventus potrebbero agevolare il suo trasferimento a Torino, magari con un pagamento in prestito con diritto di riscatto, come si è verificato con Alvaro Morata (a proposito dello spagnolo, la Juventus valuterà il suo riscatto di circa 35 milioni di euro a fine stagione).

Il portoghese è assistito da Jorge Mendes e questo potrebbe agevolare ulteriormente l'acquisto da parte della Juventus. L'agente sportivo ha già lavorato con la società bianconera per il trasferimento di Cristiano Ronaldo nel 2018 e per la sua cessione al Manchester United nello scorso Calciomercato estivo.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando altri giocatori per il settore avanzato per il calciomercato estivo. Oltre a Joao Felix piacciono anche Nicolò Zaniolo e Giacomo Raspadori.

Il giocatore della Roma è in scadenza di contratto a giugno 2024 e ha una valutazione di mercato di circa 40 milioni di euro.

Costa un po' di meno il giocatore del Sassuolo (30 milioni), diventato importante in questa stagione per la società emiliana, ma anche per la nazionale italiana di Roberto Mancini. Potrebbero anche arrivare entrambi se oltre a Dybala dovesse partire uno fra Morata e Kean a fine stagione.