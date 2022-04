La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante, in cui dovrà rinforzare gran parte dei settori. Soprattutto centrocampo e settore avanzato potrebbero essere rivoluzionate, con cessioni ed evidentemente con acquisti. A tal riguardo potrebbero partire Aaron Ramsey, Arthur Melo, Moise Kean, Alvaro Morata, oltre a Paulo Dybala che lascerà la società bianconera in scadenza di contratto a giugno. Come possibile sostituto dell'argentino si parla molto di un interesse per Niccolò Zaniolo della Roma e per Giacomo Raspadori. Negli ultimi giorni però le ultime indiscrezioni di mercato della stampa spagnola confermano l'interesse della Juventus per un nazionale spagnolo, protagonista di una stagione importante con il Villareal.

Parliamo di Gerard Moreno, classe 1992 che sta dando un contributo importante alla sua società in Champions League. Gli spagnoli hanno sconfitto agli ottavi di finale la Juventus e ai quarti di finale il Bayern Monaco. E proprio quest'ultime avrebbe individuato in Moreno il possibile rinforzo per il settore avanzato. In scadenza di contratto a giugno 2027, ha una valutazione di mercato importante anche perché ha dimostrato di essere un giocatore affidabile per la nazionale spagnola e per il Villareal.

Il giocatore Gerard Moreno potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gerard Moreno.

Il nazionale spagnolo anche in questa stagione sta dimostrando di essere un giocatore importante, dando un contributo importante in campionato ma anche in Champions League nelle coppe nazionali spagnole. In 26 match totali giocati fino ad adesso ha segnato 13 gol, oltre al fatto che è utile per il gioco del Villareal. Non è un caso che sia parte integrante della nazionale spagnola insieme ad Alvaro Morata.

A proposito del giocatore della Juventus, è attualmente in prestito dall'Atletico Madrid con diritto di riscatto a 35 milioni di euro. La società bianconera vorrebbe spendere circa 20 milioni di euro per acquistare il suo cartellino dall'Atletico Madrid.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un interesse della Juventus per Gerard Moreno non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani.

Difficile pensare che la società bianconera possa acquistare lo spagnolo per motivi economici ed anagrafici. Per quanto riguarda invece i possibili rinforzi a centrocampo i preferiti sembrano essere Paul Pogba del Manchester United, in scadenza di contratto a giugno, e Jorginho del Chelsea, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.