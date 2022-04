La Juventus potrebbe essere una delle squadre più attive sul prossimo mercato estivo. La società bianconera potrebbe rivoluzionare la rosa, con almeno sette giocatori che potrebbero partire da Torino. Oltre a quello di Paulo Dybala, si starebbero valutando gli addii di Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi, anche loro come l'argentino in scadenza di contratto nel giugno del 2022.

Potrebbero aggiungersi Alex Sandro, Luca Pellegrini, Arthur Melo e Moise Kean. Di conseguenza, i dirigenti juventini si starebbero concentrando anche sul mercato in entrata per rinforzare l'organico in diversi settori.

La Juventus, a tal proposito, avrebbe nel mirino diversi giocatori del Chelsea, ossia Antonio Rudiger (in scadenza di contratto il 30 giugno 2022) e Jorginho. Quest'ultimo ha un accordo contrattuale con il club londinese fino al giugno del 2023 e una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

A questi nomi potrebbe aggiungersi quello di Timo Werner, prelevato dal Chelsea due stagioni fa dal Lipsia per 60 milioni di euro. Il bomber, però, in Premier League ha fatto fatica ad ambientarsi.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, durante l'incontro avvenuto di recente alla Continassa fra il procuratore Volker Struth e il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini non si sarebbe parlato solo di Julian Weigl - centrocampista del Benfica che piace alla società bianconera - ma anche di Timo Werner.

Sarebbe infatti considerato il giocatore ideale in un eventuale tridente offensivo della formazione di Allegri.

Werner potrebbe essere un obiettivo della Juventus

Timo Werner dopo due stagioni potrebbe lasciare il Chelsea dove non è mai riuscito a rendere al massimo delle aspettative. Infatti non ha lasciato il segno in termini di goal e prestazioni, nonostante venisse da un'esperienza positiva come quella vissuta al Lipsia.

Non a caso i Blues spesero 60 milioni di euro per acquistarlo.

Ad oggi la valutazione di mercato dell'attaccante tedesco è in calo, infatti pare si aggiri intorno ai 40 milioni di euro. Essendo un giocatore di 26 anni, potrebbe essere un investimento utile per il presente e per il futuro della Juventus, nonché un attaccante compatibile con le caratteristiche di Vlahovic e Chiesa.

Il mercato della Juventus: Kean sul piede di partenza

L'eventuale arrivo di Werner alla Juventus potrebbe concretizzarsi in caso di mancato riscatto di Alvaro Morata o di cessione di Moise Kean.

Il club bianconero vanta un diritto di riscatto sul cartellino di Morata pari a 35 milioni di euro, ma non vorrebbe spendere più di 20 milioni. Per quanto riguarda Kean, la compagine torinese ha un'opzione sul riscatto del cartellino entro il giugno del 2023. Si parla però di un interesse del Paris Saint-Germain e, qualora ciò venisse confermato, la società francese dovrebbe trattare direttamente con l'Everton, proprietario del cartellino dell'attaccante italiano.