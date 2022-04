La Juventus nel recente mercato di gennaio oltre ad aver effettuato tre acquisti importanti come quelli di Federico Gatti, Denis Zakaria e Dusan Vlahovic ha ceduto tre giocatori, Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski al Tottenham e Aaron Ramsey ai Glasgow Rangers. Per i primi due il riscatto del cartellino sembra una possibilità concreta considerando il loro ottimo impatto nella società londinese. Diverso è il discorso del gallese, in prestito in Scozia ma che difficilmente sarà riscattato anche perché ha un ingaggio non sostenibile dai Glasgow Rangers.

Ramsey guadagna circa 7 milioni di euro a stagione, la Juventus nonostante le buone prestazioni del giocatore in Scozia vuole cederlo a titolo definitivo ma potrebbe accontentarsi di una rescissione del suo contratto così da evitare di pagare l'ingaggio per un'altra stagione. Intanto il centrocampista di recente è stato intervistato e sembra aver lanciato indirettamente una frecciatina alla Juventus. Ha infatti dichiarato che si sente bene ai Rangers e che è arrivato nella società scozzese per vincere. Ha poi aggiunto che nelle scorse stagioni alla Juventus gli è mancata la costanza ma adesso di sente un giocatore più forte.

Il centrocampista Ramsey ha parlato della sua esperienza professionale ai Glasgow Rangers

'Mi sento bene e sono arrivato qui per vincere. Negli anni scorsi mi è mancata la costanza, ma ora mi sento più forte. Non vedo l'ora di riprendere continuità e dimostrare a tutti quello che so fare'. Queste le dichiarazioni di Aaron Ramsey in una recente intervista, il centrocampista attualmente in prestito ai Glasgow Rangers ha sottolineato come alla Juventus non è riuscito ad avere continuità d'impiego anche per gli infortuni muscolari che ha avuto.

Parole che sembrano una frecciatina indiretta alla società bianconera e non sarebbe la prima volta. Durante gli Europei della scorsa estate il gallese sottolineò come faceva difficoltà a gestire gli allenamenti in bianconero e che invece in nazionale riusciva a rendere al meglio. Il contratto di Ramsey scade a giugno 2023 ma la Juventus spera in un suo addio già a giugno, magari anche con una rescissione consensuale.

Dal suo arrivo in Scozia ha disputato 2 match in Europa League, 2 match in Coppa di Scozia con un assist e 5 match nel campionato scozzese con 2 gol segnati.

Il mercato della Juventus

La Juventus spera di poter alleggerire il monte ingaggi cedendo quei giocatori che non sarebbero considerati ideali per il progetto sportivo bianconero. Oltre a Ramsey potrebbero lasciare la società bianconera Alex Sandro, Moise Kean, Arthur Melo, Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. Partenze che potrebbero aggiungersi a quella di Paulo Dybala, che lascerà a scadenza di contratto la società bianconera a fine stagione.