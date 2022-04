La Juventus dovrebbe proseguire il suo mercato sulla stessa direzione intrapresa da due stagioni a questa parte. Rinforzarsi con giocatori giovani e di qualità e alleggerire il monte ingaggi, considerando che ci sono molti giocatori che hanno stipendi importanti e che non sono considerati parte del progetto sportivo bianconero. Su tutti Alex Sandro e Arthur Melo, oltre a Aaron Ramsey, a questi potrebbero aggiungersi Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi. L'unica certezza in questo momento è la partenza a fine stagione di Paulo Dybala. L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Arrivabene ha confermato che non sarà prolungata l'intesa contrattuale dell'argentino perché con l'arrivo di Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio non è più considerato parte del progetto sportivo della società bianconera.

Arriverà quindi un suo sostituto, difficile una seconda punta, anche perché Allegri starebbe lavorando ad un 4-3-3 per la stagione 2022-2023.

Di conseguenza la Juventus potrebbe acquistare un giocatore di fascia. Potrebbe esserci un'eccezione rispetto alla volontà di acquistare giovani e di qualità. A giugno va in scadenza Angel Di Maria con il Paris Saint Germain, che nonostante i 34 anni, rappresenterebbe un rinforzo importante per la Juventus. L'argentino potrebbe essere il rinforzo per il settore avanzato del Calciomercato estivo.

La Juventus potrebbe ingaggiare Di Maria a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare come sostituto di Paulo Dybala il giocatore del Paris Saint Germain Angel Di Maria.

Il 34enne arriverebbe senza prezzo di cartellino essendo in scadenza di contratto con la società francese a giugno. Un acquisto che ricorderebbe quello di Pirlo, arrivato alla Juventus a 32 anni nel 2011 e che ha contribuito in maniera evidente ai successi della squadra bianconera prima con Antonio Conte e poi con Massimiliano Allegri.

Di Maria garantirebbe esperienza e qualità oltre ad un supporto ideale per Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Angel Di Maria è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il settore avanzato. Piace molto anche Niccolò Zaniolo, il giocatore della Roma ha una valutazione di mercato di almeno 40 milioni di euro.

Si lavora però anche a rinforzi a centrocampo, potrebbe arrivare una mezzala d'inserimento ed un giocatore bravo nell'impostazione di gioco. I preferiti sembrano essere Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno, e Jorginho. Il nazionale italiano va in scadenza nel 2023, potrebbe lasciare il Chelsea per circa 20 milioni di euro.