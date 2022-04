Con ogni probabilità non pochi giocatori lasceranno il Milan al termine della stagione, oltre a Kessié, infatti, sembrano destinati a rientrare nelle loro squadre anche Messias e Diaz. La dirigenza è a caccia di possibili rinforzi per rimpiazzare i giocatori in uscita, puntando gli occhi su le soluzioni più fattibili. Tra gli ultimi nomi che interesserebbero al club rossonero ci sono Traorè e Cambiaso.

Rivoluzione Milan, iniziano gli addii

Al termine della stagione, la dirigenza rossonera dirà addio a diversi giocatori, con l’obiettivo di sfoltire la rosa e costruire la squadra perfetta per disputare al meglio la stagione 22/23, in tutte le competizioni che la vedranno protagonista.

Dopo l’addio di Franck Kessié che ha scelto il Barcellona per il suo futuro, il Milan dalle ultime notizie sembra non sia intenzionato a rinnovare il prestito di Messias che, dunque, ritornerà al Crotone e cercherà una nuova meta. L’attaccante brasiliano non ha convinto pienamente il tecnico Pioli, con pochi gol realizzati, infatti, non si è dimostrato pienamente all’altezza di un top club e, di conseguenza, non verrà riscattato. Un discorso simile potrebbe essere fatto anche per l’altro centrocampista offensivo Brahim Diaz, che dopo un inizio convincente è costantemente calato nel corso della stagione, mancando di fornire delle prestazioni di livello per convincere il Diavolo a riscattarlo dal Real Madrid.

Se le cose non dovessero cambiare fino al termine della stagione lo spagnolo di origini marocchine è destinato a rientrare in Spagna con un misero bottino di soli 3 gol realizzati.

Dalle uscite alle entrate, caccia ai rinforzi

Se, come detto, le partenze saranno tante, la dirigenza rossonera non lascerà al tecnico Pioli una squadra incompleta, infatti è già al lavoro su molti obiettivi appetibili in tutte le zone del campo.

Nelle ultime ore, anche dopo la doppietta realizzata contro l’Atalanta, si fa largo un nome importante per il futuro, quello di Hamed Traorè. Sul centrocampista offensivo ivoriano sembra esserci l’interesse di più squadre, tra cui la Roma di Mourinho, ed il Sassuolo lo potrebbe far partire per una cifra non inferiore ai 25 milioni di euro.

Con 26 presenze, 7 reti realizzate e 4 assist forniti ai compagni, il classe 2000 del Sassuolo fa gola alla dirigenza rossonera ed al tecnico Pioli, che lo potrebbe schierare sia sulle fasce sia dietro la prima punta, diventando un giocatore perfetto per il modulo del mister. Il club rossonero potrebbe intervenire anche sulle fasce difensive, per dare un’alternativa sia ad Hernandez che a Calabria e il nome individuato potrebbe essere quello di Andrea Cambiaso: il difensore italiano potrebbe lasciare il Genoa per un cifra medio bassa, intorno ai 10 milioni di euro.