La Juventus è una delle società indagate dal Tribunale Federale Nazionale della Figc in merito al caso delle plusvalenze fittizie. Fra le richieste di pena ci sono, oltre agli 800 mila euro di multa alla società bianconera, anche diversi mesi di inibizione al management della società bianconera: 12 mesi ad Agnelli, 8 mesi a Nedved e Arrivabene e 6 mesi a Cherubini, oltre ai 16 mesi a Paratici, attualmente direttore generale del Tottenham. Se fossero confermate le pene, la Juventus si ritroverebbe senza management per ben 6 mesi. In tal caso, John Elkann dovrebbe trovare dei sostituti perché la Juventus non può rimanere senza dirigenza.

Una considerazione della quale ha recentemente parlato Maurizio Pistocchi. Il giornalista sportivo, su Twitter, ha sottolineato che la Juventus potrebbe andare incontro ad un vero e proprio ribaltone dirigenziale nel caso in cui il Tribunale Nazional Federale della Figc confermasse tale richiesta di pena. In attesa di conoscere l'esito, diversi i commenti degli utenti su Twitter in risposta al giornalista sportivo. Alcuni hanno sottolineato la possibilità di un 8ngresso in dirigenza di Lapo Elkann, altri hanno semplicemente detto che non succederà nulla e che tali pene non saranno confermate.

Il giornalista Pistocchi ha parlato del caso delle plusvalenze Fittizie

'Nessuno dice che la sentenza del processo plusvalenze può determinare un ribaltone clamoroso alla Juventus: nel caso vengano accolte le richieste della Procura Federale, come può John Elkann lasciare per 6 mesi il club senza management?'.

Questo il post su Twitter di Maurizio Pistocchi in riferimento alle richieste della Procura sul caso delle plusvalenze fittizie. Se fossero confermate, la Juventus rischierebbe di non avere management per almeno 6 mesi, considerando che la pena più breve riguarda il direttore sportivo Federico Cherubini, quella più lunga invece è per il presidente Agnelli, inibito per 12 mesi.

Tale caso riguarda anche altre società, su tutte il Napoli, il cui presidente De Laurentiis è stato inibito per 11 mesi.

I commenti degli utenti al post di Pistocchi

Diversi i commenti al post di Pistocchi, alcuni dei quali sottolineano come tali richieste difficilmente diventeranno pene. Interessante il commento di un utente che ha scritto: 'Senza entrare nel merito della faccenda, non capisco perché Arrivabene sia coinvolto, dato che mi pare non avesse ruoli dirigenziali ai tempi delle operazioni contestate'.

Come è noto, la Juventus ha inserito nello staff dirigenziale solo la scorsa estate quelli che sono attualmente l'amministratore delegato e il direttore sportivo, ovvero Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. Le plusvalenze, invece, riguardano il 2021, quando nella dirigenza c'erano oltre ad Agnelli e Nedved anche Paratici, che ricopriva il ruolo di direttore sportivo.