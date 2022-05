In estate il Crotone sarà chiamato a cambiare pelle. A imporlo è il ritorno in Serie C, una categoria che mancava nella città di Pitagora dalla stagione sportiva 2008-2009. La formazione calabrese, archiviata la retrocessione inaspettata del torneo 2021-2022, dovrà programmare il suo futuro. In attesa dell'ufficializzazione di quella che sarà la guida tecnica del prossimo campionato, gli "Squali" avrebbero iniziato a sondare il terreno per l'attaccante Nikola Buric, calciatore già seguito nel mercato di gennaio.

Crotone, pista Buric per l'attacco

Il nome di Nikola Buric non è nuovo per la dirigenza del Crotone. Il calciatore, classe 1996, oltre che destro naturale, era stato accostato agli "Squali" prima dell'arrivo in Calabria del connazionale Mirko Maric. Per lui, con la maglia del Legnago in Serie C, sono giunte in stagione 33 presenze arricchite da 7 reti. La retrocessione del Legnago ha portato al suo svincolo. Il calciatore può firmare con una nuova squadra e quindi anche per il Crotone. Nell'annata precedente, quella 2020-2021, sempre con il Legnago in terza serie, Nikola Buric ha totalizzato 15 presenze segnando però sole 2 reti.

La squadra prosegue gli allenamenti

Nonostante la stagione sia già conclusa, il Crotone ha ripreso ad allenarsi nelle ultime ore presso il Centro Sportivo "Antico Borgo".

La squadra, alle direttive del tecnico Francesco Modesto e del suo staff, proseguirà per lo meno fino alla giornata di giovedì 12 maggio quando è prevista l'annunciata conferenza stampa del presidente Gianni Vrenna. Il numero uno del Crotone, dopo un lungo periodo di silenzio, analizzerà la stagione andando a chiarire quello che sarà il futuro del Crotone in Serie C.

Crotone, Marras potrebbe rimanere

Uno degli elementi che potrebbe anche proseguire a Crotone è l'attaccante Manuel Marras. Arrivato a gennaio con la formula del prestito con diritto di riscatto in caso di salvezza del Crotone, non sembra destinato a fare rientro al Bari. La società pugliese, ritornata in Serie B, non sembrerebbe intenzionata a riportare in rosa l'attaccante.

Il Crotone potrebbe così avere strada agevole nell'ottenere il cartellino con un esborso inferiore rispetto a quanto preventivato nel mercato di riparazione. In Calabria potrebbe anche fare ritorno, ma solo temporaneamente, l'attaccante Junior Messias. Il calciatore, in prestito al Milan, difficilmente sarà riscattato dal club rossonero. Sulle sue tracce si sarebbe così inserito il Monza della famiglia Berlusconi che guarderebbe a lui come grande rinforzi in caso di vittoria dei play-off di Serie B.