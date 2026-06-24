Il mercato estivo inizia a prendere forma attorno a diversi nomi destinati a infiammare la prossima finestra di trasferimenti. Juventus e Roma avrebbero riacceso i riflettori su William Gomes, ala offensiva del Porto eseguita da diversi club in giro per l'Europa. Nel frattempo, la Fiorentina valuta soluzioni per l’attacco e guarda in casa Napoli, dove l'uscita di Noa Lang potrebbe incastrarsi con quella di Dodò.

Juventus e Roma su William Gomes: il Porto alza il muro

Secondo le ultime indiscrezioni, Juventus e Roma avrebbero rinnovato il proprio interesse per William Gomes, esterno offensivo brasiliano classe 2006 considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo.

Il giocatore sta attirando l’attenzione di numerosi osservatori internazionali grazie a velocità, tecnica e capacità di creare superiorità numerica nell’uno contro uno.

Il Porto, dal canto suo, non avrebbe alcuna intenzione di privarsi facilmente del talento sudamericano. Il club lusitano avrebbe fissato una valutazione minima di circa 45 milioni di euro, nonostante la clausola rescissoria del giocatore sia stata stabilita a quota 80 milioni. Una cifra importante che testimonia la volontà dei Dragoes di tutelare uno dei propri asset più promettenti. Su Gomes resta forte anche la concorrenza internazionale, con l’Atletico Madrid e diversi club inglesi pronti a inserirsi in caso di apertura.

Fiorentina su Noa Lang, Napoli osserva il dossier Dodò

Sul fronte italiano, la Fiorentina avrebbe avviato i primi contatti esplorativi per Noa Lang, esterno offensivo olandese di rientro a Napoli dopo il prestito al Galatasaray e considerato da Paratici uno dei profili più graditi per rinforzare il reparto offensivo. L’idea sarebbe quella di sondare la possibilità di un’operazione in prestito, formula che permetterebbe al club toscano di contenere l’investimento iniziale e valutare con maggiore gradualità l’impatto del giocatore sul campionato italiano.

Allo stesso tempo il Napoli valuterebbe un intreccio con la Fiorentina che coinvolgerebbe il profilo di Dodò: il terzino brasiliano d'altronde resterebbe in uscita dal club gigliato e un doppio prestito farebbe contenti tutti.