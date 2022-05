La Juventus ha aperto la caccia all'attaccante che ricoprirà il ruolo di vice Vlahovic, in un reparto offensivo che ha bisogno di rinforzi dopo l’addio di Paulo Dybala e anche alla luce delle possibili mancate conferme di Kean e Morata.

Secondo alcune indiscrezioni la trattativa per Angel Di Maria procede per il verso giusto ma a piccoli passi, con la Juventus che sarebbe sempre in pole sulle altre pretendenti per l'argentino.

Intanto nelle scorse ore il giornalista Luca Momblano ha parlato a "Juventibus", facendo il punto della situazione sul mercato bianconero, rivelando un nome inatteso: Mario Balotelli, che secondo lui sarebbe stato offerto alla Juve.

Un vice Vlahovic per la Juve

La Juventus è alla ricerca di un vice Vlahovic per la prossima stagione. I bianconeri devono individuare un centravanti che all'occorrenza possa sostituire l'attaccante serbo, per far riposare l'ex bomber viola. La Juve vorrebbe un profilo con esperienza, che già conosca la Serie A, e che all'occorrenza possa anche giocare insieme a Vlahovic. Ad esempio tra i nomi che sono circolati c'è quello di Marko Arnautovic del Bologna, mentre nei giorni scorsi sono circolati quelli di Luis Muriel dell'Atalanta e di Arkadiusz Milik del Marsiglia.

Proprio in queste ultime ore, inoltre, il giornalista Luca Momblano ha fatto un altro nome del tutto inatteso: quello di Mario Balotelli.

La rivelazione di Momblano

Il giornalista Luca Momblano, intervenuto nel blog ‘Juventibus’, ha spiegato che la Juventus è caccia di un vice Vlahovic, rivelando poi alcuni particolari sorprendenti: “Balotelli è stato proposto alla Juve su input del giocatore, che conosce molto bene Allegri. A costo irrisorio, l’agenzia Raiola ha fatto seriamente il nome dell’attaccante ai dirigenti bianconeri, a caccia di un vice Vlahovic“.

Al momento risulta obiettivamente difficile pensare che l'attuale centravanti dei turchi dell'Adana Demirspor possa essere il profilo ricercato dai dirigenti bianconeri come alternativa a Vlahovic. Intanto comunque Mario Balotelli è reduce da un'ottima stagione con il club turco. Infatti ha segnato 18 gol in 31 partite del campionato turco con l'Adana, e recentemente ha anche siglato una cinquina. Per il 31enne si tratta di una delle stagioni più prolifiche della sua carriera (in passato era riuscito a segnare 18 reti in campionato solo nel 2017-2018 coi francesi del Nizza).