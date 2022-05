Grande stagione da parte di Giovanni Simeone che grazie alle grandi prestazioni con la maglia del Verona, ha attenzionato i maggiori top club italiani. Il Cholito, grazie alle sue 16 reti di campionato, potrebbe lasciare la formazione di Tudor per provare il definitivo salto di qualità.

Milan, nel mirino ci sarebbe Simeone

Tra i club interessati alle prestazioni dell'attaccante argentino ci sarebbe anche il Milan, che nonostante il probabile arrivo di Origi, vuole puntellare il reparto offensivo e svecchiare l'attacco composto già da due totem di livello internazionale come Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud.

Il Verona però non fa sconti e chiede una cifra attorno ai 15-20 milioni per lasciar partire il suo numero nove. Attenzione però ad altri club italiani come il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che in caso di addio da parte di Victor Osimhen, potrebbe decidere di virare fortemente sul Cholito, per puntellare l'attacco a disposizione di Luciano Spalletti. Proprio il bomber nigeriano del Napoli è uno dei sogni per il Milan che con il cambio di proprietà, potrebbe far una grande offerta per Osimhen, valutato 100 milioni di euro e nel mirino già di diversi club di Premier League, come Arsenal e Newcastle.

Infine, resta da prendere in considerazione anche la candidatura di Gianluca Scamacca, valutato 40 milioni di euro dal Sassuolo.

Più complicato Darwin Nunez, attaccante del Benfica, nel mirino già dei top club europei e valutato almeno 60-70 milioni di euro dal club portoghese.

Milan, la folta concorrenza per Nkunku

Christopher Nkunku ha incantato in questa stagione con la maglia del Lipsia, diventando uno dei calciatori più richiesti sul mercato internazionale.

L'esterno tedesco, grazie alle grandi prestazioni con la maglia del club guidato da Tedesco, è finito nel mirino dei top club europei tra cui il Milan.

I rossoneri devono fare i conti con le richieste altissime del Lispia, che chiede almeno 70 milioni di euro per lasciar partire l'esterno francese. Ma i problemi non sono fini qui: infatti, su Nkunku ci sarebbe il forte interesse di due superpotenze, ovvero il Manchester United di Ten Haag pronto ad una rivoluzione ed a rilanciarsi nel calcio che conta, e soprattutto il Paris Saint Germain che cerca di carpire il futuro di Kylian Mbappè, che resta l'obiettivo numero del Real Madrid di Carlo Ancelotti

Vista la folta concorrenza per Nkunku, il Milan sonda anche altri profili come Domenico Berardi del Sassuolo e Marco Asensio del Real Madrid.

Colpi importanti in casa rossonera, con il Diavolo pronto a riconfermarsi in Italia, e ritagliarsi un ruolo importante anche in una competizione importante come la Champions League.