Sembra molto probabile la separazione tra il tecnico Francesco Modesto e il Crotone. Già esonerato durante la stagione per far posto a Pasquale Marino, l'allenatore calabrese aveva fatto il suo ritorno in panchina nel girone di ritorno. Nelle sue due gestioni la squadra rossoblù non è riuscita a trovare la giusta quadratura. A stagione conclusa, con la sopraggiunta retrocessione in Serie C del Crotone, la dirigenza calabrese sembrerebbe intenzionata a voltare pagina.

Sarebbero due i nomi accostati agli squali, quello di Roberto Boscaglia e nelle ultime ore quello di Bruno Caneo.

Crotone, seguiti Boscaglia e Caneo

Il nome di Roberto Boscaglia per il Crotone è emerso nei giorni scorsi. L'ex tecnico del Palermo sarebbe un profilo gradito per la stagione 2022-2023.

Nelle ultime ore si è fatto strada però anche il profilo di Bruno Caneo, tecnico della Turris. Con l'arrivo di quest'ultimo il Crotone proverebbe a ripercorrere la strada del recente passato, portando in Calabria quello che per molto tempo è stato il vice storico del tecnico Gian Piero Gasperini, ora all'Atalanta, ma in passato allenatore anche dei crotonesi.

Peraltro Bruno Caneo è solito affidarsi a un modulo in continuità con l'ultima stagione del Crotone, il 3-4-3, che permetterebbe alla proprietà di poter valutare la riconferma di alcuni dei calciatori attualmente in rosa.

Il Crotone si prepara alla Serie C

La dirigenza del Crotone dovrà ora fare i conti con la retrocessione in Serie C. Un risultato inaspettato quello del Crotone, partito in estate con la dichiarata volontà di competere per l'alta classifica - essendo retrocessa dalla Serie A - ma che in poco tempo si è dovuta confrontare con diverse problematiche.

A nulla è servito l'avvicendamento tra Francesco Modesto e Pasquale Marino, inutili sono stati anche gli innesti di mercato operati nel mese di gennaio. Gli squali, nonostante gli sforzi, hanno conosciuto l'aritmetica retrocessione con due giornate di anticipo.

Pillon commenta la stagione dei rossoblù

In merito alla retrocessione del Crotone ad esprimersi ai microfoni di TuttoC.Com è il tecnico Giuseppe Pillon.

"Non mi aspettavo la retrocessione del Crotone. Per il blasone, la squadra che aveva, è stata un'annata storta per loro. Pensavo che potessero puntare quantomeno ai Play-Off. È stata un'annata storta, è andato tutto al contrario e i cambi di allenatore non hanno dato una svolta. Devono ripartire, possono puntare a risalire in B, lo hanno già fatto in passato. Doppia retrocessione? Può capitare, la Serie B è un torneo difficile per tutti".