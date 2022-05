La Juventus, nei prossimi mesi, dovrà lavorare sul mercato per regalare a Massimiliano Allegri una squadra più forte e competitiva.

La sensazione è che la Juventus cambierà diversi elementi della rosa. Il primo grande cambiamento sarà rappresentato dalla cessione a costo zero di Paulo Dybala. La dirigenza bianconera, però, starebbe cercando un giocatore diverso dall'argentino. Per questo motivo starebbe cercando un esterno puro: in tal senso Angel Di Maria risponde perfettamente a queste caratteristiche. Inoltre, il giocatore sarebbe intrigato dalla possibilità di vestire la maglia bianconera.

Adesso la decisione spetta alla Juventus, che deve capire se puntare su un calciatore che può garantire un paio di stagioni oppure se optare su un giovane.

Si pensa al mercato

La Juventus, nei prossimi mesi, dovrà prendere delle decisioni importanti in ottica mercato. La società dovrà intervenire in tutti i reparti.

La società dovrebbe puntare prevalentemente sui giovani. Ma la Juventus è sempre attenta alle opportunità di mercato e una di queste sarebbe Angel Di Maria. L'argentino, però, vorrebbe uno stipendio elevato e in più non è giovanissimo. Dunque al massimo Di Maria potrebbe sottoscrivere un contratto biennale.

Resta da capire se la Juventus vorrà rompere definitivamente gli indugi, oppure se sceglierà di fare un investimento di altro tipo.

Chiaramente il vantaggio di prendere Di Maria sarebbe quello di non dover pagare nessun costo di cartellino.

Intanto la squadra lavora al JTC

Mentre la dirigenza della Juventus pensa al futuro, la squadra si concentra sul campo. I bianconeri hanno ottenuto la qualificazione matematica alla prossima Champions League e per questo motivo la sfida contro il Genoa assume un'importanza diversa.

Massimiliano Allegri potrebbe fare turnover per pensare alla finale di Coppa Italia, anche perché i giocatori che non sono al meglio sono molti. Non ultimo Matthijs De Ligt, che stamani 4 maggio si è recato al JMedical per effettuare degli accertamenti. Anche Luca Pellegrini non è al top dopo una botta rimediata in allenamento.

Il numero 17 juventino è a forte rischio per la gara contro il Genoa. La sensazione è che la Juventus possa far rifiatare alcuni titolari proprio in vista della finale di Coppa Italia.

Qualcosa di più si saprà domani 5 maggio quando Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa. Dopodiché la Juventus si allenerà nel pomeriggio e poi la squadra partirà per Genova.