L'Inter sarebbe al lavoro per potenziare la rosa di Simone Inzaghi. Avrebbe intenzione di potenziare soprattutto il centrocampo in vista degli addii di Matias Vecino e di Arturo Vidal. L'ex Fiorentina interesserebbe alla Lazio di Claudio Lotito, mentre il cileno piacerebbe in Brasile, al Flamengo. Da valutare le possibili cessioni perché Barella interesserebbe al Liverpool. Jurgen Klopp lo starebbe seguendo già dalla doppia sfida valida per gli ottavi di Champions League. Giuseppe Marotta, amministratore delegato, sarebbe poi molto attento alle occasioni a parametro zero, infatti, dopo Paulo Dybala starebbe pensando a Federico Bernardeschi.

L'ex Fiorentina non ha rinnovato il contratto con la Juventus e piacerebbe al Napoli. Per quanto riguarda la difesa, se dovesse partire Alessandro Bastoni, l'idea per sostituirlo sarebbe Josko Gvardiol.

Il difensore del Lipsia se partisse Bastoni

La società presieduta dagli Zhang potrebbe sacrificare un big come accaduto nella scorsa stagione. L'indiziato principale sarebbe Alessandro Bastoni che interesserebbe molto al Tottenham di Antonio Conte. La sua valutazione sarebbe di circa 60 milioni di euro. L'Inter, in caso di cessione, potrebbe virare su Josko Gvardiol in forza al Lipsia. Il classe 2002 sarebbe un profilo con caratteristiche molto congeniali al 3-5-2 di Inzaghi e potrebbe costare circa 20 milioni di euro.

Due calciatori dal Liverpool per Barella

Il Liverpool sarebbe sulle tracce di Nicolò Barella, ritenuto perfetto per il 4-3-3 di Jurgen Klopp. Il club inglese potrebbe mettere sul piatto i cartellini di Thiago Alcantara e quello di Jordan Henderson per pareggiare la valutazione dell'ex Cagliari di circa 70 milioni di euro. Difficilmente, i nerazzurri potrebbero accettare l'offerta in quanto preferirebbero incassare l'inter cifra, per autofinanziare il mercato, senza alcuna contropartita tecnica.

L'Inter pensa a Bernardeschi per le corsie esterne

Dopo Paulo Dybala ed Henrikh Mkhitaryan, la nuova idea sarebbe Federico Bernardeschi. L'ex Juventus potrebbe potenziare le corsie esterne e sarebbe un profilo in grado di giocare sia a destra che a sinistra. L'Inter lo avrebbe sondato proprio in vista dell'addio di Ivan Perisic, che potrebbe accettare 6 milioni di euro all'anno per due anni offertigli dal Tottenham di Antonio Conte.

Bernardeschi sarebbe un'operazione low cost perché potrebbe dare il suo consenso ad uno stipendio da circa 3,5 milioni di euro a stagione. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Napoli di Luciano Spalletti, che lo vorrebbe dopo l'addio di Lorenzo Insigne. Marotta potrebbe far leva sui rapporti che si sono creati durante l'esperienza alla Juve.