In casa Juventus in questa sessione estiva di Calciomercato partiranno sicuramente Giorgio Chiellini e Paulo Dybala, ma potrebbero esserci anche diverse altre cessioni importanti, fra cui quella di Alex Sandro. Non sarà comunque facile vendere un giocatore che ha un contratto da 6 milioni di euro a stagione: il laterale brasiliano è in scadenza di contratto a giugno 2023, di conseguenza la Juventus cercherà di venderlo in questa sessione, che è l'ultima occasione per monetizzare da una sua possibile cessione.

La società bianconera starebbe inoltre lavorando già a un suo eventuale sostituto.

Fra quelli che piacciono ci sarebbe il terzino dell'Az Alkmaar Owen Wijndal, 23 anni e reduce da una stagione importante con la società olandese. Con un contratto che scade a giugno 2024 la sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. In questa stagione ha dimostrato di essere molto bravo nel fornire assist decisivi ai suoi compagni.

Il laterale Wijndal potrebbe trasferirsi alla Juventus in estate

La Juventus potrebbe acquistare per la fascia sinistra difensiva Owen Wijndal. Il terzino dell'Az Alkmaar e della nazionale olandese ha dimostrato in questa stagione una crescita evidente. In 31 presenze nel campionato olandese ha segnato un gol fornendo 10 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere quattro partite e un assist nella Coppa di Olanda e otto match (con un assist) nella Conference League. Il giocatore ha dimostrato una certa propensione in fase offensiva, mentre deve ancora migliorare qualcosa in copertura.

Il suo prezzo di mercato è di circa 20 milioni di euro. La Juventus cercherà di monetizzare dalla cessione di Alex Sandro così da investire su Wijndal, che oramai è parte integrante della nazionale olandese.

Il laterale ha giocato il suo primo match con gli orange nel 2020 e fino ad adesso ha disputato 11 match.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo e il settore avanzato. L'incontro con gli agenti sportivi di Pogba nella giornata del 16 maggio sarebbe servito alla Juventus per confermare l'interesse dei bianconeri per il centrocampista francese, che arriverebbe a parametro zero.

Per quanto riguarda il settore avanzato potrebbe arrivare Angel Di Maria, anche lui in scadenza di contratto a giugno col Psg. Si valuta anche Giacomo Raspadori, che potrebbe lasciare il Sassuolo per circa 30 milioni di euro.