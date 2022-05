Puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli, con acquisti giovani ma di grande qualità e personalità. È questo l'obiettivo del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste dell'allenatore rossonero, così da recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

Il Milan sarebbe interessato a Joao Felix

Il mercato del Milan potrebbe cambiare con l'arrivo della nuova proprietà, che potrebbe decidere di rinforzare l'organico con acquisti di grande caratura internazionale. L'obiettivo è quello di puntellare l'attacco sia con un nove che con un calciatore di qualità che possa spaziare su tutto il fronte offensivo.

Tra i tanti nomi sul taccuino di Massara e Maldini ci sarebbe anche quello di Joao Felix, attaccante portoghese in forza all'Atletico Madrid.

Nonostante le grandi qualità del portoghese, il rapporto con il tecnico dei Colchoneros Simeone non è mai esploso, e per questo l'ex numero sette del Benfica potrebbe decidere di lasciare Madrid a fine stagione. Inoltre, l'Atletico sta lavorando per puntellare l'attacco e una cessione di Joao Felix potrebbe finanziare una grande operazione per il reparto offensivo. Per questo, il Milan sta monitorando con grande attenzione la situazione, ma servono almeno 70-80 milioni di euro per intavolare una trattativa con i Colchoneros. Inoltre, su Joao Felix, ci sarebbe il forte interesse dell'Arsenal di Arteta che sta iniziando un progetto basato su giovani forti e di grande qualità.

Joao Felix non è il solo nome per rinforzare l'attacco: infatti, sono da prendere in seria considerazione anche le candidature di Domenico Berardi del Sassuolo, di Marco Asensio del Real Madrid e soprattutto di Christopher Nkuku del Lispia, valutato 70 milioni dal club tedesco.

Milan, rifiutate varie offerte per Theo Hernandez

Uno dei punti di forza del Milan di Stefano Pioli è sicuramente Theo Hernandez, che sotto la guida del tecnico rossonero è migliorato sotto tutti i punti di vista diventando uno dei migliori terzini a livello europeo.

Grazie alle grandi prestazioni con il Diavolo, il terzino rossonero ha conquistato anche la Nazionale francese, diventando un punto fermo dello scacchiere tattico del ct Deshamps.

Il futuro di Theo sarebbe però stato messo in discussione da diverse offerte che sono arrivate nelle scorse sessioni di Calciomercato. Infatti, secondo ad alcuni rumors, il Milan avrebbe ricevuto importanti offerte dai più grandi club della Premier League senza però mai prendere in considerazione l'addio del francese.

Questo discorso potrebbe manifestarsi anche nella prossima stagione, dove gli estimatori di Theo potrebbero ritornare alla carica, con il Milan che è pronto a rispedirli al mittente tenendosi strettissimo il terzino francese.